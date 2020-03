Los peros del presidente de Andesco a la propuesta de suspender el pago de servicios públicos

Claudia López reconoce que no cuenta con las facultades para dar tal orden, de allí que pedirá al presidente Iván Duque dar esa instrucción.

En Bogotá transcurre el segundo día de haber iniciado el simulacro de aislamiento preventivo. Un gran porcentaje de Bogotanos permanece en sus casas en medio de lo que se considera un “experimento” para determinar lo que sería necesario en el caso de que se ordene a todo el país entrar en cuarentena.

Durante el primer día de esta jornada el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que el país entrará en un periodo de cuarentena durante 19 días. En ese marco la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este sábado que le propondrá al mayor mandatario que ordene la suspensión del pago de servicios públicos como una medida para aliviar las finanzas de los más afectados por este aislamiento.

López fue enfática al decir que no tiene las facultades para dar la orden y que esta medida aún no está completamente definida, por lo que no solo habría que esperar la eventual luz verde que dé el presidente, sino que también la estructuración de la iniciativa, por ejemplo, la lista de los servicios que serían cobijados. Por lo pronto, la propuesta es que la suspensión sea del 20 de marzo al 20 de abril.

Horas más tarde el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), Camilo Sánchez, manifestó al medio de comunicación La República los peros que tiene frente a esta medida.

En suma, Sánchez asegura que no solo esta decisión la debe dar el presidente, sino que antes de tomarla se debe establecer el medio de donde saldrán los recursos que permitan el financiamiento de la operación de los servicios públicos.

"No se puede dar de manera gratuita los servicios y mucho menos decir que se van a dejar de pagar sin decir de dónde vendrán los recursos en un momento determinado. La coordinación en Colombia está en cabeza del Presidente y es él quien debe dar estas noticias, si se van a dar y tendría que explicar todo lo que viene a continuación", manifestó Sánchez.

El directivo también aseguró que la Constitución establece que no se pueden tomar este tipo de decisiones y, si por una u otra razón se llegan a tomar, debe ser la Contraloría la que tome cartas en el asunto. “Eso se hizo así para evitar que se haga populismo y que con esto se ponga en riesgo la prestación de los servicios”, agregó al advertir de que si se toma una decisión arbitraria se pondrá en riesgo la seguridad del país “que en este momento está tranquilo porque siente que los servicios públicos están en su casa”.

En respuesta, López le dijo a Sánchez que sabe que la regulación del pago de servicios públicos depende del presidente. “Por eso le solicité con todo respeto que, en ejercicio de sus facultades, tome esa decisión y la cofinanciemos entre el Gobierno Nacional y locales de manera equitativa”.

Esta respuesta da luces de que si se llega aprobar la suspensión del pago de los servicios, la población que sea beneficiada será subsidiada y no va a hacer que se van a acumular dos cuentas para que se paguen luego de que se levante la medida.