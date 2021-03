La tía de la pequeña, quien tenía la custodia, permitió que su madre pasara unos días con ella. Desde el 15 de enero no sabe del paradero de la menor. Aunque la versión inicial de la progenitora fue que la niña murió y tiró su cuerpo a un caño, la tía sospecha otra cosa.

Son muchas las preguntas que rodean la extraña desaparición de Sara Sofía Galván, una niña de 2 años, la cuales tratan de resolver los organismos de investigación. La tía de la niña, Xiomara Galván, quien tenía la custodia de la menor, se la entregó a su hermana (la mamá de la pequeña) para que pasara unos días con ella y desde entonces no ha vuelto a saber nada de su sobrina. ¿Dónde está?

Xiomara cuidaba a la menor, debido a que, según ella, su hermana la tenía descuidada . “Ella es muy descuidada con la niña, con sus alimentos, se iba y nos la dejaba. El seguimiento que ella trae ante el Bienestar Familiar en sí es por el descuido con la niña”, dijo en Noticias Caracol.

De acuerdo Xiomara, en septiembre del año pasado su hermana se fue y le dejó a Sara Sofía, pero en enero volvió y le pidió que le dejara pasar unos días con la niña, así que se la entregó el pasado 15 de enero. Desde ese día no supo más de su sobrina.

“No sabe cuanto me arrepiento de haberle permitido que se la llevara ese 15 de enero. Yo no pensé que me fuera a desaparecer la niña”, dijo la tía, quien, al principio, como no tuvo pistas sobre el paradero de su hermana o de la menor, publicó un volante alertando que la niña estaba perdida.

Poco tiempo después recibió la llamada de una mujer, quien le aseguró que tenía información de Sara Sofía, así que se reunieron. Xiomara grabó la conversación y el momento de la fatal noticia: su sobrina había muerto y su cuerpo lo habían lanzado a un río.

“El 28 de enero, la niña estaba llorando y no comió en todo el día. La mamá me dijo que cuando ella fue en la noche para despertarla, estaba muerta (…) Lo peor fue esto: ante el suceso, la mamá se llenó de miedo y no sabía qué hacer. La agarró con el señor, la metieron en una bolsa y la lanzaron a un caño”, le relató la mujer ese día.

Después de dicho encuentro, Xiomara comenzó a buscar a su hermana para confirmar esa versión y cuando al fin la encontró, le dijo que, efectivamente, Sara Sofía estaba muerta. Tras la confirmación, se dirigieron a la Policía.

“Los uniformados le preguntaron a mi hermana si sabía donde había tirado el cuerpo de la niña. Ella les dijo que sí y fuimos al sitio. Ella inicialmente señaló el sitio donde supuestamente había dejado el cuerpo. Le preguntaron que si la había puesto en la tierra o en el agua y ella dijo que la colocó en el agua y que incluso había regresado al sitio cinco días después de lanzarla, pero que la niña ya no estaba”, contó Xiomara.

Sin embargo la investigación podría tomar otro rumbo, pues la tía de la pequeña asegura que su hermana cambió la versión ante el investigador del CTI. “Dijo que un día iba por Patio Bonito, no dice el día tampoco, y que una señora se habría ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que no sabe ni cómo se llama ni quién es”, indicó.

Pero Xiomara no cree esa versión: piensa que la mujer vendió a su sobrina. “Yo digo que a la niña la vendieron. No sé qué pensar, quién la tiene, si está bien o mal, si la están explotando, si la están violando. Yo tengo mis hijos, yo sé que yo no tuve a Sara Sofía, pero ella para mi es una hija”, manifestó.

La investigación está a cargo, tanto del CTI de la Fiscalía como de la Policía. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al caso este martes. “Eso no nos ha dejado dormir, pero el CTI y la Sijin han estado pendiente de la investigación. No hemos parado un minuto. Estamos muy preocupados, como sus familiares y toda la ciudadanía”, dijo la mandataria.

Por ahora, las autoridades investigan a la madre de la pequeña. El mayor general Óscar Gómez, comandante de Policía de Bogotá, aseguró que esperaba pronto tener resultados.