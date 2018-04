Semana clave para contrato de semáforos de Bogotá

El contrato, por $173.000 millones, para renovar la red de semáforos de Bogotá está en la cuerda floja. A la fecha, luego de un mes de hacerse pública, sigue sin ser desvirtuada la denuncia sobre cómo la empresa Sutec, socia del consorcio ganador, Movilidad Futura 2050, al parecer presentó estados financieros adulterados para cumplir las exigencias de la licitación y quedarse con el negocio. Aunque poco se conoce sobre el avance de la investigación interna que adelanta el Distrito, ya dijo que en una semana tomará una decisión.

Sin embargo, ese paso no será fácil. La empresa cuestionada y su socio Siemens siguen sin dar una explicación de fondo ante la denuncia y sus respuestas han sido evasivas. La renuencia del consorcio ganador a dar una justificación se evidencia en el último oficio que envió la Secretaría de Movilidad al contratista, con fecha del 11 de abril, en el cual les dio un ultimátum para responder de forma detallada acerca de las posibles irregularidades.

El documento se remitió a Luis Felipe Villa y Carlos Alfonso Cervantes, como representantes del consorcio Movilidad 2050; Stefan Maudanz, representante de Siemens, y Miguel Bertel, de Sutec. Según el oficio, firmado por Carolina Pombo, directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, si bien la administración ha pedido explicaciones desde el 20 de marzo, la respuesta que enviaron los miembros del consorcio el 6 de abril fue evasiva.

Por ejemplo, mientras Siemens dijo que nada tenía que ver con los cuestionados papeles, Sutec pidió desestimar la denuncia e indicó que “es importante reiterar que Sutec entregó la documentos exigidos y cumplió todos los requisitos para participar en la licitación y a ello se atiene, pues estima que la denuncia es falsa y no amerita otro tipo de respuesta”.

La réplica del Distrito no se hizo esperar. Por un lado, pidió un pronunciamiento conjunto entre Sutec y Siemens, ya que el contrato se firmó con ambos, que respondiera a las denuncias. “La queja contiene documentos que relatan presuntos hechos relacionados con los requisitos acreditados. Es necesario un pronunciamiento de fondo que permita contar con elementos frente a los hechos denunciados, de manera que se logren dar las explicaciones que desvirtúen dichas afirmaciones”, dijo la Secretaría.

Aunque Sutec intentó desacreditar la denuncia diciendo que detrás había intereses particulares, el Distrito le respondió que había documentos que el Distrito no podía desconocer y que el consorcio no estaba desvirtuando, “aspecto que debe ser aclarado, como consecuencia de la duda que surge frente a la documentación acreditada en diferentes instancias”.

Como la administración sigue sin tener una respuesta clara de la empresa cuestionada, no le queda otro camino que verificar por su cuenta las evidencias, es decir, solicitar los documentos que radicó Sutec en Colombia y Argentina, para compararlos y tratar de establecer si realmente hay inconsistencias en sus estados financieros.

Aunque el Distrito tiene la potestad de revocar de forma directa el contrato, la verificación que hará esta semana será clave para justificar cualquier decisión. De no corroborar la denuncia, a la administración no le quedaría otra opción que seguir adelante con el contrato y dejar todo en manos de los entes de control.

Pero de probarse la irregularidad, la única alternativa es revocar directamente el contrato, demandar al consorcio por falsedad documental y elegir un nuevo contratista para la obra. La decisión final, según el Distrito, se conocería la próxima semana.

“Estamos tranquilos”: Sutec

Casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia, Miguel Mariano Bertel, representante legal de la empresa Sutec, habló con El Espectador. En resumen, su declaración apunta a que están listos para ejecutar el contrato, que la ciudad puede estar tranquila, porque cuentan con el dinero para responder por la obra, y que tienen cómo explicar las inconsistencias en sus documentos, pero sólo lo harán cuando los llamen los entes de control.

“La denuncia será objeto de investigación y los abogados nos recomiendan no hablar del tema. Sólo lo haremos cuando las autoridades competentes nos llamen y para ese momento estamos preparados. Estamos tranquilos. Es claro que detrás hay un interés particular, ya que nuestra oferta fue $30.000 millones por debajo de los otros oferentes. Lo que sí le sugiero es que ahonde en la firma que presentó la denuncia y revise sus contratos en Ecuador y Argentina, para que se lleve sorpresas”, señaló.

Sobre la quiebra de la empresa reportada en Argentina, sin reconocer esa realidad financiera, Bertel apuntó que eso no inhabilitaba a su firma para participar en la licitación. “Lo que debemos resaltar es que no recibiremos anticipos y esta obra tiene unas pólizas de cumplimiento. Sólo recibiremos dinero cuando entreguemos trabajos a satisfacción. Es decir, en este contrato no hay ningún riesgo para la ciudad. Lo que puedo decir es que tenemos los recursos para ejecutar el contrato”.

Y si el Distrito toma la decisión de revocar el contrato, ¿qué piensan hacer? “Nuestros abogados nos dirán cómo debemos proceder si eso llega a ocurrir, pero eso todavía no es un hecho. Por ahora, nosotros tenemos todo listo para empezar a trabajar. Nuestros ingenieros no han parado ni un minuto. Además tenemos los recursos para iniciar el contrato y ejecutarlo a cabalidad”.

Si bien la denuncia genera desconfianza alrededor de los procedimientos de la empresa, el representante legal de Sutec dice que da un parte de tranquilidad. “Vamos a ejecutar la obra con recursos propios. Ahora bien, lo que sí debería preocuparle a la gente es que los que buscan quedarse con este contrato hicieron una oferta que será $30.000 millones más costosa. Eso sí sería un gasto mayor para la ciudad. Lo que se debe tener en cuenta es que estamos trabajando y la ciudad tendrá una infraestructura renovada”, concluyó.