Suspendida la implementación de “taxis inteligentes” en Bogotá

La modernización del servicio de taxis en Bogotá se está convirtiendo en un novelón que ya suma un nuevo capítulo. Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender la resolución 2163 de 2016 del Ministerio de Transporte, a partir de la que se emitieron los decretos que dieron vida a los “taxis inteligentes”, a la Secretaría de Movilidad no le quedó otra salida que ponerle pausa al proceso y, una vez más, anunciar el la implementación del sistema de doble tableta, que liquidará el costo de la carrera de manera anticipada teniendo en cuenta la distancia y el tráfico del recorrido. (LEA: Modernización de taxis en Bogotá, en vilo por orden del Consejo de Estado)

De esta forma, se aplaza una vez más la entrada en vigencia de estos taxis que contarían con una aplicación que arrojará el costo de la carrera antes de iniciar el servicio. La idea del Distrito era que, a más tardar el próximo sábado, todos los taxis con placas finalizadas en 4, 5 y 6 tuvieran el nuevo sistema de cobro mediante tabletas.

Esta nueva suspensión no tiene fecha. Ahora el balón queda en cancha del Ministerio de Transporte, que deberá expedir una nueva resolución, algo que posiblemente no ocurra hasta tanto no se posesione el gabinete del nuevo gobierno. Con esta decisión, es la tercera vez que se debe prorrogar la implementación de los “taxis inteligentes”.

(Movilidad cedió a los taxistas y aplaza eliminación del taxímetro)

Pese a la suspensión, la Secretaría de Movilidad indicó que los taxis se deberán seguir registrando en el Sistema de Información y registro de Conductores (SIRC), que se apoyará en la misma tecnología para expedir, renovar o cancelar las tarjetas de control. Asimismo, Movilidad aseguró que seguirán adelante con el proceso de implementación de los “taxis Inteligentes”, pues ha sido una de las prioridades del Distrito con la premisa de que así se acabarán las quejas sobre el servicio.

De los más de 52.000 taxis que hay en Bogotá, apenas alrededor de 3.000 ya tienen las plataformas tecnológicas que exige el proceso de modernización. Según cifras de Movilidad, hasta ahora se han hecho 63.372 servicios con este nuevo modelo que permite al final dejar una calificación. De los más de 63.000 servicio, se han calificado 8.787 con cinco puntos sobre cinco. 176 servicios obtuvieron menos de tres puntos, y la calificación promedio es de de 4,72.

