Carmenza Gómez: “No voy a estar poseída por Chavela Vargas”

En el musical “Chavela Por Siempre Vargas”, que se estrena este viernes en el Movistar Arena de Bogotá, la actriz cartagenera interpretará a la cantante costarricense en su etapa más madura.

Si usted va a asistir al musical “Chavela Por Siempre Vargas” y espera ver una imitación increíble de la cantante costarricense en el escenario, es posible que se lleve una gran decepción.

Carmenza Gómez, la actriz que interpretará a Chavela en su etapa madura (más de 70 años), dice en diálogo para El Espectador que su actuación está y estará muy lejos de ser una imitación de la “dama del poncho rojo, pelo de plata y carne morena”, como dice la canción que le escribió Joaquín Sabina.

“Yo ya soy una persona mayor que tengo mi manera de actuar y no puedo ponerme a imitar a una persona al 100%. Trato de captar lo que la distingue y caracteriza, pero habrá muchas cosas que quedarán en el aire. Chavela no va a estar ahí en el escenario. Yo no soy Chavela y no pretendo serlo, porque a Chavela no la puede abarcar nadie”, dice.

Gómez, quien lleva más de cuatro décadas haciendo teatro, cine y televisión, insiste en esa idea de la no imitación. “A Chavela la estoy abordando como se aborda lo que uno considera que es sagrado. Con respeto, con mucho amor, con una gran admiración. Tratando de rendirle un tributo. No he pretendido poseerla, ni agotarla, ni imitarla. Mucho menos pretender ser ella. Parto de la base de que ella es un ser inimitable, irremplazable, inigualable. No es un ser simple. Es un ser profundo, complejo y complicado”.

Carmenza Gómez habla de ella en presente. Como si el portal de la muerte no se hubiera abierto hace ya ocho años para recibirla luego de muchos años de sueños rotos, largos terremotos y quien sabe cuántos tequilas que le presentaron mil noches en vela. Para Carmenza Gómez, Chavela Vargas es un ser humano que trascendió y alcanzó la inmortalidad. Por eso, dice, cuando aceptó interpretarla le pidió y le sigue pidiendo permiso para tomar un trozo de su vida.

“Hace varios años estuve en la Sierra Nevada conviviendo con los indígenas y vi como ellos le pedían permiso a la naturaleza para entrar al río o para comer el fruto de los árboles. Eso es un pagamento y eso estoy haciendo con Chavela: le pido permiso, como a un ser sagrado, para que me deje explorar y entender los últimos años de su vida, esos años en los que estuvo con chamanes, dejó el trago, expulsó sus demonios y, después de ser un ser tan atormentado y autodestructivo, se convirtió la luz y encontró la paz”.

El cuerpo, la voz y la propia experiencia de vida de la actriz cartagenera, se encontrarán con las luces y sombras de todas las Chavelas. Las que se intentaron auto destruir, las que crearon, las que amaron, las que odiaron, las que lucharon, las que cantaron, las que maltrataron y fueron maltratadas. Todas ellas, que al final fueron una sola, tomarán forma para representar a una leyenda. “Yo no puedo desdibujarme para que Chavela entre a mí como una posesión. No. Yo no voy a estar poseída por Chavela. No pretendo eso en el teatro, me parece que eso hace parte de un fenómeno histérico, que nunca lo he hecho ni pretendo empezar a hacerlo”, agrega Carmenza Gómez.

De alguna forma, las nuevas y viejas restricciones decretadas por las autoridades para gambetear el Covid-19, les ha servido a los protagonistas del musical para poder madurar la obra.

“Esto ha sido un amor interrumpido por la pandemia que nos ha hecho suspender ensayos y fechas de estreno. Habíamos iniciado ensayos en octubre, luego los retomamos en diciembre y nos ha tocado ir postergando le fecha de estreno. Cada vez que retomamos los ensayos se vuelven más intensos. Una obra de teatro tiene su propia vida. Hay días en los que sales desalentado y pensando que todo está mal porque no engrana, otros días sientes que la obra tiene forma y que la puedes dominar. Una obra de teatro es un ser vivo y lo que queremos es que cuando se presente ante el público la obra este madura, fluida y llena de energía”, cuenta Carmenza Gómez.

Cuando Carmenza Gómez conoció a Chavela Vargas

Musicalmente hablando, Carmenza Gómez tiene una relación con Chavela Vargas de más de 50 años de antigüedad. Cuenta la actriz que aún conserva unos Long Play que su madre tenía cuando aún vivían en Cartagena.

“He oído a Chavela toda la vida. Me causó desde niña esa fuerza y pasión que podía transmitir En esa época yo no conocía nada de su vida. Solo la tenía como una intérprete que me cautivaba: me gustaba su potencia y la manera en la que decía las frases, desde allí uno se imaginaba que allí había una mujer poderosa”.

Con el paso de los años y mientras desde el cine, la televisión, la música y el mismo teatro se fueron creando expresiones para documentar la vida de Chavela Vargas, Carmenza Gómez se dejó sacudir por la fuerza telúrica de obra misma de la cantante. En ese camino, se atraviesan los dioses del arte.

En el 2004, en el marco del IX Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá, Chavela Vargas se presentó en un concierto en el Corferias. Ese día, el cantante español Diego El Cigala, la bailarina Sara Baras y Leonor González Mina, “La Negra Grande de Colombia”, le rindieron un homenaje inolvidable a la costarricense, quien, a su vez, se brindó -como pocas- al público que la fue a ver. A idolatrar. Bueno es recurrir a reporta de ese momento para entender la magnitud de lo que sucedió aquella tarde.

“Apoteósico, no cabe otro término, el concierto con que Chavela Vargas inauguró en Corferias el evento de Ciudad Teatro, y que al tiempo le sirvió para despedir su vida artística, en la cual ha invertido 65 de sus 82 años.

El recinto de Corferias resultó pequeño para contener a la multitud de admiradores de la gran cantante mexicana, cuyas canciones son ya parte inalienable de la música popular latinoamericana. Chavela fue aclamada con aplausos delirantes cuando su voz, fresca aún, dejó oír - por última vez ante el público, dijo ella- la inolvidable Llorona, las románticas Luz de luna y Vámonos, y nos recordó que seguimos viviendo en Un Mundo raro”, se lee en un texto publicado en El Tiempo el 3 de abril de 2004. “Ahí les dejo este concierto para ver quién lo mejora”, dijo Vargas antes de bajarse del escenario.

En primera fila de ese concierto estaba Carmenza Gómez. Su amigo, Manuel José Álvarez y quien para entonces trabajaba con Fanny Mikey, fue el encargado de gestionar aquel recital.

“Cuando terminó el concierto Manuel José (Álvarez) me llevó al camerino para conocerla. Cuando la fui a saludar, lo único que se me ocurrió fue arrodillarme y besarle las manos. Fue aterrador. Ella me ayudó a levantar y nos dimos un abrazo tremendo. Yo estaba muy conmovida”.

Hoy, 17 años después, Manuel José Álvarez es el director del musical “Chavela Por Siempre Vargas”. Ni la muerte impidió que uno de los directores de teatro más reconocidos del país trajera de vuelta a “la Chamana”.

“La vida de Chavela fue una vida dura. Una vida de soledad, una vida de alcohol, una vida de éxitos. Una vida que de pronto desapareció durante 15 años y todos pensamos que estaba muerta, pero la realidad es que la habían rechazado porque ya estaba en un grado de alcoholismo que no podía cantar. Y cuando lo hacía, repetía la misma canción o se caía.

Entonces se retiró y logró superar. Irse con los chamanes, curarse y sacarse el demonio del alcohol. Revivir a los 72 años y conquistar el mundo de nuevo. Eso es una maravilla, hay que aplaudírselo y agradecérselo”, dice Manuel José Álvarez.

Más de 30 personas en escena, entre músicos, bailarines y cantantes, le darán vida a este musical escrito por el director y dramaturgo mexicano, Víctor Vásquez. Adriana Bottina y Ana Sofía González, interpretarán la niñez y la juventud de Chavela Vargas.

Además, Julián Román y Diego León Hoyos, interpretarán a José Alfredo Jiménez y Pedro Almodóvar respectivamente. Cerremos estas líneas con unas palabras de Diego León Hoyos: “Chavela expresó, como nadie en el mundo, la inmensa desolación de la ranchera, con la cruda desnudez del blues”.