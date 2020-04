El encuentro (virtual) de los actores de la Casa de Papel antes del estreno

Será un estreno atípico. Sin duda, el más esperado de todos. La crisis mundial que se vive por cuenta del Covid-19, tiene a un alto porcentaje de los habitantes del planeta confinados en sus casas. El encierro ha aumentado la lecturabilidad de los medios de comunicación digitales y las aplicaciones que ofrecen servicios de conectividad en línea están siendo descargadas con fiereza. El confinamiento ha obligado a acelerar el proceso de digitalización.

Por eso, el estreno de la cuarta temporada de la Casa de Papel, que en Colombia será este viernes tres de abril a las 2:00 a.m., será una compañía para los seguidores de la serie española.

Horas antes del estreno, los actores de la serie de Netflix sostuvieron un encuentro virtual. Itziar Ituño (Portugal) y Álvaro Morte (El Profesor) compartieron en sus cuentas de Instagram los pantallazos que dan cuenta de la reunión.

Ituño, quien el pasado 18 de marzo anuncio que fue diagnosticada con coronavirus, acompañó la foto del encuentro con un mensaje: "En estos tiempos duros que corren hay estrenos raros. En esta reunión digital los que hacemos "La casa de papel" hemos brindado por la 4 temporada. Una hora de charla, viéndonos las caras y mucha emoción. Ésta es una pequeña muestra de los que hacemos este gran trabajo colectivo que es esta serie, aunque en realidad somos muchos más". Un aparte del mensaje de la actriz hace referencia a la delicada situación por la que pasa el mundo. "Los artistas poco podemos hacer por la salud del cuerpo, pero sí por la del alma. ¡Aguantad! Que vamos...esperamos que sea de vuestro gusto".

Este fue el mensaje de la actriz cuando contó en Intagram que tenía el Covid-19: “Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”.

Morte, por su parte posteó la imagen de la llamada grupal con un sencillo, pero muy diciente enunciado: "Familia".

Ante la llegada de la cuarta temporada de la serie el actor español dijo a la agencia Efe que el papel del Profesor le ha "cambiado tremendamente" la vida a nivel profesional y personal y, fuera de etiquetarle, le ha permitido tener "sobre la mesa" y aspirar a "interesantes" y variados proyectos.

"La casa de papel", además de ser un fenómeno internacional que ha logrado adeptos en todo el mundo, se ha convertido en un trampolín para muchos de sus actores, entre ellos, Álvaro Morte, quien valora en una entrevista con Efe cómo su papel de "el Profesor" le ha cambiado literalmente la vida.

"A mi el Profesor me ha dado muchas cosas, muchísimas. Mi vida ha cambiado a nivel laboral tremendamente. Hoy tengo sobre la mesa muchísimos proyectos muy interesantes", explica Morte.

El actor, que se convirtió en el cerebro de la banda de atracadores más loca de la televisión por primera vez en 2017, ha visto cómo su papel, contrariamente a sentir que podría haberle encasillado, le ha abierto puertas y acceso a personas con las que él "soñaba trabajar".

"Estoy muy contento de que la gente, además, piense que no solamente puedo hacer de este personaje, que tengo otras facetas que puedo mostrar. Lo que me ha dado el Profesor es poner mi persona o lo que yo puedo aportar encima de la mesa de cara a mucha gente, gente con la que yo soñaba trabajar", apunta el actor.

Adentrándose en la cuarta temporada, de la que Netflix ya ha adelantado el título de sus ocho episodios, Morte define el atraco al Banco de España, desde el punto de vista de el Profesor, como una "venganza" por la muerte de su hermano Berlín y una nueva oportunidad para mandar un mensaje a la sociedad y al sistema.



"El Profesor aprovecha el vengar a su hermano para mandar un mensaje a toda la sociedad de que estamos en un sistema absolutamente podrido y corrupto y para él el gran fracaso sería que ese mensaje no llegara a calar", dice.

Una nueva temporada, esta cuarta, en la que el Profesor afronta el atraco desde una perspectiva diferente ya que arranca con el "sufrimiento" de pensar que Lisboa ha muerto, algo que le hace caer "directamente a los infiernos".

Hace un par de días, en una charla que sostuvieron Úrsula Corberó (Tokio) y el cantante colombiano J. Balvin, la actriz habló de la forma en la que lleva la cuarentena, que la sorprendió en Buenos Aires, Argentina.

"Estoy cocinando un montón. Estoy en un taller donde puedo hacer barro, cositas para pintar. Esta casa (en el que pasa la cuarentena junto a su novio) tiene mucho trabajo. Estamos arreglando mucho el jardín y eso lleva tiempo. También estoy haciendo mucha promoción de la Casa de Papel". Al respecto, indicó que el aislamiento le traídos retos. "Estoy acostumbrada a que me escriban el guion, a que me maquillen, a que me peinen, a que me lo den todo masticado y yo solo tiro el texto. Como estoy en casa, y siento que tiene que nacer de mí hacer cosas, le he sacado tiempo a ello", indicó.