"Marce, la recicladora", el origen de un personaje de Youtube

A Sara Samaniego la empezó a desbordar el personaje cuando empezaron a ser más frecuentes los mensajes de personas que le pedían recoger el reciclaje que tenían acumulado en sus casas. Quienes la contactaban, preferían entregar las botellas de plástico, el vidrio o el papel a "Marce, la recicladora" y no a los recicladores habituales que recorren los barrios de Bogotá.

"La gente se encariñó tanto con el personaje, que me empezaron a enviar mensajes diciéndome que me guardaban el reciclaje para que yo me ganara esa plata. Una vez me escribieron que tenían 500 botellas de plástico para entregarme. Duraron tres meses con eso en la casa porque no se las querían dar a otro reciclador", dice Sara Samaniego en diálogo con El Espectador.

Para entonces la realidad se había mezclado con la ficción. Samaniego había creado un personaje (Marce, la recicladora) que muchos pensaron (pensamos) era de la vida real. De hecho, eso motivió, en principio, este texto. "La primera youtuber recicladora", la presentaron en una emisora de radio sin hacer mayores claridades.

"Te quería aclarar que yo no soy recicladora de profesión. Me inventé a Marce como personaje que busca enseñar a reciclar y dignificar la labor del reciclador. Para cumplir esta meta vi que la manera más efectiva era que la gente me escuchara como recicladora", dijo Sara Samaniego en el primer mensaje que le envió a este medio de comunicación.

"También apareció gente que me quería regalar ropa. Yo la recibía y luego se la entregaba a los recicladores de verdad", cuenta.

La dinámica se salió de control: Primero recibía el reciclaje o la ropa, luego iba a entregarla a los recicladores y después empezaban las jornadas de grabación

"El tiempo no me estaba dando para todo y me tocó empezar a explicar que "Marce, la recicladora" era un personaje. La gente no se quedaba con esa explicación y me tomaba mucho tiempo explicarles, entonces resolví hacer un video contando que Marce era un personaje y que Sara era la mánager. Todo se me estaba saliendo de las manos", dice Samaniego.

"Primero, fueron tres meses de investigación, de pensar, escribir y de darle forma al personaje. Luego, cuando empezamos a grabar, dedicaba cuatro horas al mes en jornadas de grabación, sin contar las horas de edición. En este momento dedico el 90% del tiempo al proyecto de "Marce, la recicladora" porque ha crecido mucho. Me demanda investigar más, identificar los temas, buscar de qué podemos hablar, buscar las fallas y dudas que tiene la gente a la hora de separar y, lo más importante, a conocer más recicladores".

Sara Samaniego cuenta que es comunicadora social con énfasis en publicidad y audiovisual egresada de la Universidad Javeriana (2016). Dice que tiene 27 años y que "Marce, la recicladora", es uno de los proyectos de la productora que dirige.

Construcción del personaje

"La personalidad de Marce se fue construyendo a medida que fui haciendo los videos, porque al inicio, Marce habla diferente a como habla en los videos más recientes. Fuimos encontrando, a medida que íbamos haciendo cosas, la personalidad. La familia, el esposo, el Juan Pablo, cosas que para un reciclador son muy importantes como su familia. Así le fuimos creando ese entorno para hacerlo lo más real posible", dice Samaniego.

Su primer contacto con los recicladores se registró en 2014 para un trabajo documental que hizo para la Universidad sobre las basuras en Bogotá.

"El documental fue reconocido en la Universidad, se exhibió en el Festival de Cine de Popayán, pero se quedó ahí. No se generó ninguna acción y yo realmente quería generar un cambio, por eso nace Marce, la recicladora", dice.

El futuro...

"Quiero escribir un libro con historias de recicladores de verdad, contadas por "Marce, la recicladora". Y que empecemos a visibilizar historias que uno encuentra en la calle, y que esto ayude a que la gente se conecte con los recicladores y llegar a todo Colombia. Mis seguidores, casi todos, son de Bogotá, la idea es llegar a otras partes del país y que se apliquen las enseñanzas de Marce".