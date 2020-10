Antes de su conversación en el Festival de Lectores y Escritores, Envigado 2020, programada para el 23 de octubre, Vicenta Siosi y Alfredo Vanín intercambiaron correspondencia. Presentamos el registro epistolar entre los dos escritores colombianos.

Vicenta Siosi, escritora del clan Apshana, es la primera autora mujer en ser publicada en Woummainpa, cuadernillos wayuus. Su obra ha sido traducida al francés, inglés y este año al danés. Alfredo Vanín, narrador, poeta, ensayista, nació en la jurisdicción del municipio de Timbiquí y creció en Guapi entre la cordillera y el mar. Siosi y Vanín conversarán el 23 de octubre, a las 6:00 p.m., en el Festival de Lectores y Escritores, Envigado 2020. Antes de la charla, los escritores intercambiaron cartas en las que evocan su tierra, sus ancestros, su cultura, así como los relatos de La Guajira y del Pacífico.

***

Tumaco, octubre de 2020

Poeta

VICENTA SIOSI

Algún lugar de La Guajira

Estimada poeta:

Te escribe Alfredo Vanín, desde el mar Pacífico, al otro extremo de Colombia. Sé que nos encontraremos pronto en el evento del libro en Envigado, así sea de manera virtual. Por suerte, ya otra vez nos vimos, tal vez en Cali o Bogotá, no lo recuerdo, pero hace poco tiempo, leyendo poemas, de una costa a otra.

Quiero contarte que de un tiempo para acá han surgido en mi región poetas jóvenes, hombres y mujeres, que me llenan de entusiasmo porque hasta hace un tiempo se creía que la poesía era solamente un pasatiempo para elegidos, que no tenía otra importancia que distraer a la gente por un rato. Por fin se está entendiendo su función más allá de un pasatiempo festivo, folclórico o tradicionalista –que no lo es- sino la búsqueda profunda en el alma de los pueblos, que como el tuyo o el mío, requieren de su expresión más genuina, pero sin olvidarse de que la poesía es una tarea universal que expresa incertidumbres y alegrías, sobre todo en momentos como estos en los que la globalización nos acecha, transforma nuestras maneras de relacionarnos –para bien o mal- en la que nuestras regiones son vistas desde el poder global como meros puntos de intercambio de capitales, sin tener en cuenta nuestra diversidad, que es la mayor riqueza de nuestro país y del mundo.

Si bien la lectura de poesía en nuestras regiones y en general en nuestro país es todavía incipiente, mucho se ha avanzado con festivales de renombre y otros más pequeños, regionales algunos, como el que creé en Buenaventura (Poetas frente al mar), que pienso revivir e invitarte. Espero que este Festival de Lectores y Escritores, Envigado 2020, nos proyecte a nuevos públicos.

Quiero además contarte que en los últimos meses he podido sentarme a corregir un poemario que va para adelante y ya encontrará su momento de publicación. Espero podamos algún día presentarlo en La Guajira, en la hermosa Riohacha, o donde nos corresponda.

Un abrazo cálido y hasta pronto.

Alfredo Vanín

***

Riohacha, octubre de 2020

Maestro

ALFREDO VANÍN

El Pacífico

Los huracanes del Caribe han dejado tras de sí copiosas lluvias en la península Guajira. Los árboles recuperaron sus hojas y la tierra se ha vestido de una hierba fina; las cabras tienen abundante comida y los jagüeyes rebosan de agua.

Ya se recogió la cosecha de cerezas y los fríjoles, la auyama y el maíz han brotado en las rozas. Estamos en el tiempo más hermoso del desierto.

Los internados donde estudian los jóvenes cerraron por la pandemia, entonces, la muchachada volvió a las rancherías y como no tienen computadores se han dedicado a sembrar, reparar los ranchos y las jovencitas a tejer sus mochilas multicolores, con la esperanza de venderlas más adelante.

Al atardecer, se sientan, sosegados, junto al fogón y escuchan de los mayores, las historias antiguas, los mitos y las leyendas de los seres fantasmagóricos.

Los internados los alejan de las tradiciones, claro, es importante estudiar a la manera occidental, pero sin olvidar las raíces. Como profesionales honestos podrán defender y ayudar a salir adelante aquellas rancherías que se han sumido en la miseria.

En este tiempo de quietud, he escrito dos relatos, uno sobre los niños pastores y otro sobre los pájaros; las aves en La Guajira son miles y miles y en verano o en invierno siempre llenan el cielo con sus cantos.

Dios permita se levante una generación de extraordinarios narradores indígenas. He asistido a muchas escuelas dándoles recomendaciones a los niños de cómo construir un relato y animándolos para que no entierren sus talentos. Estoy segura de que la literatura es una manera de hacernos visibles.

Necesitamos ser visibles para que nos aprecien, como un grupo importante de este, nuestro, poderoso país: Colombia.

Con infinito respeto,

Vicenta Siosi

***

