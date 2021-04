Contraloría embarga cuentas y bienes de Integral, diseñadora de Hidroituango

Se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia, un embargo por hasta $4,23 billones.

En el marco del proceso de responsabilidad fiscal que imputó la Contraloría General de la República (CGR) el año pasado por el caso Hidroituango, el ente de control, como medida cautelar, ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes de Integral S. A., firma diseñadora del proyecto hidroeléctrico.

El embargo es por hasta $4,23 billones. Se trata de 13 cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia.

Las medidas cautelares decretadas, según explica el auto de la CGR, “tendrán vigencia por el término que dure el proceso de responsabilidad fiscal UCC-PRF-014-2019. De proferirse fallo con responsabilidad fiscal, las mismas se extenderán hasta la culminación del proceso de cobro coactivo”.

Según el auto, contra estas medidas proceden los recursos de reposición y apelación. El Espectador intentó comunicarse vía correo electrónico con la firma Integral, pero no recibió respuesta de inmediato.

Empresas Públicas de Medellín, responsable de Hidroituango, expresó en un comunicado: “EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.