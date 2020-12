Roberto Junguito: un legado pragmático de economía y política

El economista falleció a los 77 años el pasado domingo 27 de diciembre. Su gestión para enfrentar dos crisis económicas y la transparencia macroeconómica, entre lo más destacable de su legado.

Como un líder pragmático que deja un legado, casi inabarcable, para la política pública, el sector privado, la academia y la diplomacia será recordado uno de los más influyentes economistas de Colombia, Roberto Junguito, nacido el 5 de marzo de 1943, quien falleció el pasado 27 de diciembre, a los 77 años.

Lea también: Falleció Roberto Junguito Bonnet, reconocido economista y exministro de Hacienda

Graduado de la Universidad de los Andes, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Princeton y ocupó en dos ocasiones el Ministerio de Hacienda en contextos de crisis y, por tanto, cruciales para el país. La primera bajo el gobierno de Belisario Betancur, a mediados de los años ochenta (entre 1984 y 1985) y, posteriormente, en el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (entre 2002 y 2003), quien tras conocer la noticia se refirió a él como un “ministro solución” y un “académico superior”.

La economista Natalia Salazar destacó de la gestión de Junguito en el Ministerio de Hacienda —entidad que lamentó el fallecimiento y ondeó su bandera a media asta—, el impulso que le dio a la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, la Ley 819 de 2003. Esta norma establece que antes del 15 de junio de cada año el Gobierno debe presentar su hoja de ruta en materia económica con miras a 10 años, incluyendo su plan financiero, metas, estimaciones y resultados, “una de las más profundas e importantes reformas de las últimas décadas”, escribió Salazar en su cuenta de Twitter.

Le puede interesar: Marco Fiscal de Mediano Plazo contempla déficit fiscal de 8,2 % para 2020

Al hablar sobre su trayectoria como investigador, sería imposible no mencionar a Fedesarrollo, el centro de pensamiento que ayudó a formar a principios de los años setenta, junto con Guillermo Perry, Jorge Ruiz Lara y Antonio Barrera, compañeros en Planeación Nacional, convocados por Rodrigo Botero, exsecretario económico de Carlos Lleras.

Entre los campos de investigación de Junguito estuvieron la macroeconomía, la historia económica y la economía agrícola, particularmente la cafetera. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, describió a quien también fungiera como exministro de Agricultura (1982-1983) como un “actor y relator de la vida cafetera de nuestro país”.

Su trabajo como integrante de la Misión Rural (2015), uno de sus más recientes compromisos, fue especialmente recordado por colegas que estuvieron con él en la tarea de diagnosticar y dar recomendaciones para la transformación del campo colombiano. En entre ellos el también exministro José Antonio Ocampo, quien resaltó lo agradable que resultaba debatir con Roberto Junguito.

Lea de contexto: ¿Qué es la Misión para la Transformación del Campo y qué propuso?

“Un analista insuperable e incansable”, fueron algunas de las palabras que le dedicó el exministro Juan Camilo Restrepo. No resulta extraño que, como afirmó otra respetada colega, Cecilia López Montaño, en 2018, a propósito del homenaje para Junguito por parte de Uniandinos, no existiera misión gubernamental que no contara con sus aportes.

Asimismo, consolidó una trayectoria como dirigente gremial, al frente de entidades como la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport) y Fasecolda. Por su influencia como figura pública, conjugada con el rigor investigativo y académico, fue que Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, describió a Junguito Bonnet como el más político de los economistas (en contraste con Carlos Lleras, “el más economista de los políticos”), hace casi ocho años, en 2013, en su columna de El Espectador, con motivo del anuncio del retiro de Junguito de la presidencia de Fasecolda, cargo al que llegó en 2005.

Como “destacado y brillante economista” lo recordó el Banco de la República, del cual Junguito fue codirector entre 1991 y 1999, una fase crucial para la transición del Emisor para consolidarse como entidad independiente del Gobierno. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), por su parte, exaltó las “posturas totalmente independientes” de Junguito, miembro del consejo directivo de la BVC.

Durante las últimas horas, expresidentes de la República, economistas, funcionarios e instituciones se han unido con mensajes en homenaje a Roberto Junguito y en solidaridad con su esposa, Nohra Pombo, sus hijos y toda su familia. Lo recordarán como un líder, pero también como un gran ser humano, con buen sentido del humor, encantador y sencillo.