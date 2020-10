Estudiantes de colegios privados obtienen mejores resultados en pruebas Saber11

Así lo confirmó un estudio realizado por el Laboratorio de la Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, publicado este martes que comparó los resultados de la prueba Saber 11 entre colegios privados y públicos del país.

Según un informe del Laboratorio de la Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, en la mayoría de los departamentos del país, los estudiantes de colegios privados obtienen mayores puntajes en las pruebas Saber11 que los de colegios públicos.

Para realizar el estudio se tuvieron en cuenta los resultados de 567 estudiantes que presentaron la prueba Saber11 en 2019. Este examen se compone de cinco pruebas: lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés. Para cada una de las pruebas los estudiantes obtienen un puntaje entre 0 y 100 puntos; y, a su vez, un puntaje global entre 0 y 500 puntos que se calcula como un promedio ponderado de los puntajes obtenidos en las cinco pruebas ya mencionadas.

Para el 2019, en promedio, los estudiantes en Colombia obtuvieron un puntaje global de 248 puntos, siendo Bogotá, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, los departamentos que tuvieron los puntajes más altos a nivel nacional. Por otro lado, 19 de los 32 departamentos del país presentaron puntajes por debajo del promedio.

Según el informe, del total de estudiantes que presentaron el examen, aproximadamente el 73% asistía a instituciones del sector oficial. Los estudiantes de instituciones oficiales obtuvieron un puntaje global promedio de 241 puntos, 26 puntos menos que el de los estudiantes de instituciones privadas que alcanzaron un puntaje global promedio de 266 puntos.

Otro dato importante que se resalta en el estudio es que en 23 de los 33 departamentos del país, el puntaje global promedio de los estudiantes de instituciones privadas es mayor al alcanzado por sus pares de establecimientos oficiales. Aunque hay departamentos como Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Meta, donde las instituciones públicas superan el promedio de las privadas.

También se evidenció en el informe la existencia de departamentos donde no existe esta brecha sectorizada, tal es el caso de departamentos como Huila, Arauca, Guaviare, Vaupés y Chocó. “No obstante, una baja brecha no necesariamente es un buen indicador si esto se debe a deficiencias en la calidad educativa de las instituciones oficiales y privadas. Por ejemplo, en los departamentos de Guaviare, Vaupés y Chocó, no hay brechas sectoriales en el promedio del puntaje global; pero los resultados están ubicados en la cola inferior de la distribución", aclara el estudio.