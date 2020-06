Al igual que países como China, el gobierno de Israel se vio obligado a poner un freno a la reapertura del país. Luego de registrarse un nuevo brote de casos de COVID-19, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, decidió suspender el retiro de las restricciones que estaban a punto de aplicarse. Aun así, este retroceso no ha sido suficiente para empañar el éxito en materia sanitaria de Israel que, junto con otras naciones como Nueva Zelanda, ha mostrado un manejo sobresaliente de la crisis.

El uso de la tecnología ha sido la principal herramienta del gobierno para responder a la situación, pero esta no está alejada de la controversia. Algunos críticos señalan que el paquete de medidas adoptadas está ligado al espionaje y la vigilancia, que vulneran los derechos personales. El embajador de Israel en Colombia, Christian Marcos Cantor, habló sobre el modelo de su país y cómo se puede sacar provecho de la tecnología.

La pandemia ha sido desastrosa, pero de alguna manera sirvió para que Israel conformara un gobierno después de más de un año hundido en una crisis política...

PUBLICIDAD

Eso es importantísimo. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de un presupuesto. No habíamos tenido un presupuesto en un año y medio. Hay obviamente críticas como cada cosa en Israel. Pero esto fue oportuno. Espero que el presupuesto y muchos paquetes se aprueben pronto para facilitar la actividad económica. Tenemos varios protocolos para facilitar la apertura de algunos sectores, como los aeropuertos. Ya empezamos a hacer programas pilotos de cómo mandar a diferentes áreas vuelos creando burbujas verdes entre diferentes países. Esperamos tener muy pronto una coordinación con las autoridades turísticas y civiles del aeropuerto El Dorado para compartir experiencias y entender cuáles son los protocolos que diferentes países han creado. Que también tienen que ver con tecnologías.

Le puede interesar: El giro político en Israel que desató el COVID-19

PUBLICIDAD

¿Cómo funcionan esas burbujas verdes?

Son acuerdos bilaterales que Israel hace con otros países. No es algo que nos inventamos. Australia lo hizo con Nueva Zelanda, y unos cuantos países europeos que lo hicieron entre ellos. Es como crear un pasaporte de salud o una visa de salud. La gente que está dentro de esos acuerdos no requiere aislamiento. Puede entrar a través de diferentes requerimientos, como son el chequeo o un examen de coronavirus. Se tiene que declarar que no tiene síntomas, etcétera. Pero de esa manera, israelíes pueden ir a visitar países como Chipre, Grecia, Austria y lo mismo de vuelta, por ejemplo. Creo que sería muy interesante para ver cómo crean esa política, porque para ustedes es sumamente importante. Y aquí compartir experiencias es fundamental.

Un estudio encontró que la mayoría de los casos en Israel provinieron de vuelos que llegaron de Estados Unidos. ¿Se tardó el país en cerrar su espacio aéreo? ¿O quizá hubo mucha flexibilidad respecto a los vuelos que llegaron desde Norteamérica?

PUBLICIDAD

Hemos manejado ese tipo de cierre en una forma casi diaria, dependiendo de los desarrollos alrededor del mundo. Creo que hay unas cuantas críticas sobre la decisión de cerrar los vuelos de Estados Unidos. En su momento fue una decisión muy difícil de tomar, no solamente por temas políticos, sino también porque hay mucha población israelí en Estados Unidos, así que era difícil tomar una decisión de decirles a los judíos que quieren visitar Israel que no pueden entrar.

¿Cómo se tomaron los ciudadanos las medidas de confinamiento?

La mayor parte de la cuarentena fue respetada en una forma muy buena. Lo que está sucediendo en las últimas semanas es que ya no hay cuarenta. Hay muchas críticas en este caso, porque la gente se aglomera y no cuida exactamente las regulaciones de seguridad. Pero la mayor parte sigue manteniendo las reglas. Veo que también aquí la mayor parte de la gente sí trata de cuidarse a sí misma y a los demás, pero en cada caso se va a encontrar gente que no respeta exactamente a punto los requerimientos. En general, nosotros nos sorprendimos de la forma que los israelís mantuvieron los reglamentos hasta ahora. Fue una sorpresa muy positiva para nosotros.

PUBLICIDAD

¿Cómo manejaron la cuarentena y qué papel cumplió la tecnología allí?

Se creó un ecosistema muy interesante. Así como hemos creado otros para asistir las necesidades en materia de agricultura, de agua o de seguridad. Creamos un conjunto en el que participaron los médicos y los tecnólogos que podrían tratar de entender cuáles son las respuestas, y ahí también los reguladores, para entender cómo se pueden implementar los planes. La combinación de todos, uno dentro de otro, creó un ecosistema muy interesante que adoptó las herramientas que se tenían para enfrentar la crisis, así estas no estuvieran pensadas en un principio para ello. Le voy a dar un ejemplo: un radar que puede, a través de diferentes algoritmos, entender cuál es el estado médico de una persona o de públicos grandes hoy se utiliza en aeropuertos. Algunas herramientas, que todavía están en desarrollo, se usan para dar un diagnóstico rápido que no necesariamente requiere a otra persona atendiendo el control. A través de inteligencia artificial y data se puede entender o se está desarrollando el entendimiento de cómo se puede hacer una distinción entre alguien que está infectado por coronavirus y alguien que no. Adaptamos las pruebas rápidas de sopladores que se usan para mirar el nivel de alcohol en los conductores para comprobar si la gente tiene coronavirus o no.

PUBLICIDAD

¿Qué se necesita para usar todo esto?

Las medidas no necesariamente requieren un celular. En el principio nosotros utilizamos los celulares para entender quién contagió a quién y quién estuvo al lado de quién, y mandarles un mensaje previo a las personas que debían entrar a aislamiento, pero hoy ya hay tecnologías que no requieren el celular.. Ahora hay otras maneras que no requieren la proactividad de la población para entender el mapeo del contagio en un lugar. A través de expertos que entienden sistemas tecnológicos y de digitación, junto con los protocolos médicos y logísticos, se armó un ejercicio y un proyecto bastante exitoso de manejar ese tipo de aislamiento, que ayuda al resto de la ciudad o de las ciudades a mantener un tipo de, digamos, producción o actividad productiva sana.

El programa de seguimiento de los movimientos de los pacientes con coronavirus duró varios meses. Pero ahora el gobierno decidió congelarlo. ¿Por qué razón? El jefe de la agencia de seguridad dijo que estaban dentro de la agencia un poco incómodos…

PUBLICIDAD

Esas medidas se tomaron bajo diferentes limitaciones. Aun así, despertaron críticas, pues no estaba claro la cantidad específica de personas que tenían acceso a los datos y además se podía recibir información que no incluye otro tipo de contenido de ese celular, etcétera. Esas medidas se tomaron para manejar mejor el aislamiento. El interés era utilizar esas herramientas, que obviamente no se utilizan en el día a día, para manejar la situación. Hoy día, cuando las condiciones ya no las requieren, el jefe de la Agencia de Seguridad Interna de Israel dio su recomendación de quitarlas. Además, sugirió crear a largo plazo una autoridad civil que pueda utilizar las mismas herramientas en estos casos, pero que ya no estén bajo la inspección de la Agencia de Seguridad. Creo que esto muestra una madurez en temas de inteligencia y un balance entre salud pública y derechos de privacidad, que son muy importantes.

¿La economía local también se vio afectada como en el resto del mundo?

Por supuesto. Hubo una contracción del 7 % del PIB en el último mes o dos meses. Pegó muy duro. Llegamos a una cifra del 25 % de desempleo, y son números que nosotros no conocemos. Hay sectores en específico afectados, como en cada lugar del mundo. Todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes, cultura y todo eso, obviamente todavía está muy mal, pero tenemos la esperanza de que podamos reactivar la economía muy rápido. Es la meta más importante ahora del gobierno.

PUBLICIDAD

¿Y cómo puede ayudar la tecnología a la recuperación?

Con la tecnología se pueden hacer muchas cosas, como desinfectar áreas grandes, manejar bien la relación entre el médico y el paciente, y todo el tema de telemedicina. También dar respuestas a la nueva realidad. Por ejemplo, para mantener una cadena de un producto fresco o monitorear toda la cadena de distribución logística de un producto agrícola. Para todo ese tipo de temas teníamos ya tecnologías en diferentes áreas de desarrollo que ahora reciben una intención con énfasis mucho más grande. Esto sin hablar de todo lo que tiene que ver con ciencia y medicina.

Israel es un líder en el campo de la farmacéutica. ¿Cómo van los avances para encontrar una vacuna?

Hace unos cuantos días, el primer ministro, junto con los ministros de Defensa y Salud, visitaron la Institución de Investigación Biológica de Israel, que es un brazo del Ministerio de Defensa, y encontraron que se ha progresado en el desarrollo de anticuerpos. En este momento han declarado que la meta es llegar a una vacuna hasta el invierno (entre octubre y diciembre). No sé si se va a llegar, pero esa es la meta. Hay muchos equipos en Israel que se dedican a ese tema, no solo a la vacuna, sino también a medicinas para aquellos que ya se contagiaron, para reducir el riesgo de esas personas que ya están contagiadas. Pero no tengo más información, en parte porque esta institución en específico es muy secreta y no le gusta compartir información. Vemos también desarrollos y avances en el resto del mundo. Y me imagino que es un tema de competición por quién llega a la vacuna más rápido. Tengo una fe muy grande en nuestros científicos y tecnólogos. Espero que pronto lo logren. Es una palabra muy delicada, pero que lleguen a conseguir esas respuestas médicas, obviamente es algo que todo el mundo necesita, por lo que espero que lo consigan.

PUBLICIDAD

Vea también: EE. UU., Israel y Japón: así va la carrera por el anticuerpo que bloquea el coronavirus