Una empresa británica estableció licencias para las empleadas que estén con el periodo debido a los efectos físicos que muchas enfrentan. La medida plantea un debate en el mundo: dar un día libre a las mujeres cuando estén con la menstruación.

En 2016, una firma británica anunció que le daría el día libre a sus empleadas que sufrieran de dolores menstruales. Entonces, la directora de la compañía dijo que la medida se tomaba porque había muchas mujeres que “se doblan por el dolor premenstrual y no pueden irse a sus casas lo que me parece injusto”.

Le puede interesar: Las cuatro caras del machismo durante la pandemia

La idea entonces era que se diera paso a una política para la menstruación, que ayudara a las mujeres a sincronizar su trabajo con los ciclos naturales del cuerpo, explicaba la empresa. El debate vuelve a la mesa porque hoy no existen políticas dirigidas a la salud femenina y tampoco hay datos concretos sobre las ausencias de trabajadoras debido a esta condición.

Datos del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, “el 14% de las mujeres no pueden asistir al trabajo en los días intensos del periodo menstrual”. Agrega que un 40% sufre de problemas de concentración, dolores de cabeza y molestias generales.

Día Femenino en otros países

En 2016 fue el año cuando el debate más creció. Entonces, varias organizaciones femeninas a nivel mundial propusieron reconocer legalmente el dolor que sufre cada mes una mujer. Ese año, varios países asiáticos tomaron medidas.

En China, la provincia de Anhui estableció dos días libres al mes a las mujeres con graves dolores menstruales, previa presentación de un certificado médico. Desde 1948 en Japón se les concede permiso menstrual a las mujeres; al igual que en Corea del Sur en donde las trabajadoras tienen un periodo de descanso cada mes desde 2001.

Le puede interesar: Corte estudia si deja sin IVA la copa menstrual

Taiwán concedió a las mujeres un día de permiso menstrual desde 2014. Indonesia da dos días de licencia menstrual por mes, sin embargo, muchas mujeres prefieren no tomarlo por los exámenes a los que son sometidas antes de la licencia.

En 2017 el debate llegó al Parlamento italiano, que discutía una licencia pagada a quienes sufrieran de dolores menstruales y entonces el tema llegó a países como Reino Unido, Suecia y Finlandia que implementaron el beneficio laboral.

El proyecto italiano, que buscaba tres días de licencia pagados, “para las mujeres que sufren de dismenorrea”, fue presentado por cuatro legisladoras del Partido Democrático de Italia, y la norma aplicaría para aquellas mujeres que comprueben cada año, a través de un certificado médico, padecer de fuertes cólicos, entre otras molestias.

En América Latina, la salud femenina no está incluida en ningún plan laboral. En Argentina el beneficio no está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, pero según el periódico La Nación, en negociaciones colectivas se han logrado avances: un día al mes pagado al personal femenino.

Le puede interesar: Licencia menstrual, ¿a favor o en contra de las mujeres?

En ese mismo diario Adecco, consultora de Recursos Humanos, aseguró que en las grandes multinacionales hay una tendencia al “día de descanso”, que consiste en darle un día al mes a todos los trabajadores (independientemente del género). Según datos de La Nación, el 100% de empresas carece del beneficio del Día Femenino.

En Colombia, la idea de un día de licencia por menstruación no se ha planteado. Sin embargo, analistas políticos dicen que un proyecto para reglamentar eso encontraría mucha oposición y podría incrementar el desempleo femenino. Recuerdan el debate sobre la ampliación e la licencia de maternidad, en el que muchos gremios plantearon esto como un obstáculo para el desarrollo laboral del género femenino. Y es que plantearlo como una licencia, explican, podría acarrear gastos para las empresas y muchas no estarían dispuestos a asumirlos. Recomiendan que sea una negociación voluntaria con los empleadores en casos como el que contempló la ley en Italia, “cuando las mujeres sufran de dismenorrea”.

Un debate complejo en plena pandemia pues de acuerdo con datos oficiales, la desocupación tocó máximos históricos cercanos al 25%, pero fueron las mujeres las más castigadas. El nuevo coronavirus empujó al desempleo en su momento a 2,5 millones de mujeres. “Las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 millones en el segundo trimestre de 2019 a 6,7 en el mismo trimestre de 2020”, señaló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

¿Qué es la dismenorrea?

De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos, los dolores menstruales fuertes o dismenorrea son dolores punzantes en la parte inferior del abdomen que se presentan antes o durante los períodos menstruales.

Le puede interesar: La alta factura que pagan las mujeres en pandemia

“Para algunas mujeres, la molestia es apenas dolorosa. Para otras, los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves como para interferir con las actividades diarias durante algunos días cada mes”, aclara.

Además, en la mitad de las pacientes el dolor menstrual viene acompañado de otras afecciones. Las más frecuentes son náuseas, vómitos, cansancio general, nerviosismo, mareo, diarrea, dolor de espalda, de cabeza e incluso lipotimia.

Una de las actividades donde más se ponen de manifiesto las consecuencias físicas de los dolores premenstruales en las mujeres es en la práctica deportiva profesional.

¿Cómo harán las atletas para que la regla no les afecte a sus resultados? De acuerdo con un artículo publicado por el diario El País de España, “la realidad es que la regla tiene muy poco de factor limitante y mucho de superpoder femenino. No solo el rendimiento físico no se ve afectado por la menstruación, sino que el dolor disminuye durante el entrenamiento y la competición, según los resultados de un estudio científico de la universidad de Atatürk, en Turquía.

¿Debería ser un derecho tener una licencia laboral por la menstruación? Investigaciones a nivel mundial sugieren que una de cada 10 mujeres sufren de dolores menstruales fuertes tan graves que podrían interferir en su día a día. Una cuarta parte de las mujeres tienen periodos sin dolor.