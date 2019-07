El Espectador le explica: El pulso entre Pedro Sánchez y Podemos que impide formar gobierno en España

- Redacción Internacional

El Partido Socialista Obrero Español, del presidente de Gobierno Pedro Sánchez, no ha logrado establecer una coalición con el partido Podemos, de Pablo Iglesias. Si no logran acordar una alianza, Sánchez no podría obtener su investidura y España tendría que ir nuevamente a elecciones generales (por cuarta vez en menos de cuatro años).

Tres meses después de las elecciones que le dieron la victoria a la izquierda en España, el gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado conformar una coalición de Gobierno que le permita obtener su investidura y reelegirse como presidente del gobierno español.

Las negociaciones no han sido fáciles. Para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez, las exigencias de Podemos para formar coalición son inauditas. Y, para Podemos, liderado por Pablo Iglesias, las propuestas de Sánchez son “una humillación” y hacen creer que su partido es “decorativo”.

Lo grave es que, si la situación no se soluciona pronto (es decir, antes de este jueves 25 de julio a las 2 de la tarde de España), el país podría verse en la obligación de ir a elecciones generales por cuarta vez en menos de cuatro años. Un desgaste económico, institucional y para los electores, que no encuentran salida en sus dirigentes.

¿Quién es Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez, un economista de 47 años, llegó al poder en junio de 2018 tras protagonizar una moción de censura (la primera exitosa en la historia de España) contra el conservador Mariano Rajoy, envuelto en un escándalo de corrupción de su partido.

Tras la destitución de Rajoy, Sánchez ganó las elecciones en abril pasado, aunque su victoria estuvo lejos de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, necesaria para gobernar, con 123 escaños socialistas de 350 en la cámara.

Para gobernar Sánchez necesita apoyos. Es ahí donde entran a jugar un papel importante los miembros de Podemos, (que cuentan con 42 diputados) y otros partidos regionales. En resumidas cuentas, para lograr su investidura, Sánchez necesitaba en la primera votación una mayoría absoluta de 176 votos de los 350 parlamentarios de la cámara baja.

Su partido cuenta con 123 escaños, que sumados a los 42 de Podemos darían un total de 165 (todavía insuficientes, pero mucho más cercanos a los 176 necesarios, que se podían lograr con alianzas de otros partidos regionales). Sin embargo, en el primer intento no logró conseguir la mayoría necesaria y, ahora, tendrá que presentarse a una nueva negociación.

¿Quién es Pablo Iglesias?

Pablo Iglesias es miembro fundador y, desde 2014, el secretario general de la formación Podemos. Es politólogo, político y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. También fue eurodiputado entre 2014 y 2015.

Nacido en Madrid, desde muy joven tuvo influencia de su familia en la política. Su madre, María Luisa Turrión, fue abogada del sindicato de Comisiones Obreras. Su abuelo paterno, Manuel Iglesias Ramírez, fue militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y fue condenado a muerte por la dictadura franquista en 1939, aunque finalmente la pena fue conmutada por prisión. Su abuelo materno también fue miembro histórico del PSOE. A los 14 años Pablo decidió ingresar a la Unión de Juventudes Comunistas de España, en la que militó hasta los 21 años.

Su juventud estuvo llena de colaboraciones y análisis políticos en medios de comunicación, hasta que en 2013 decidió establecer una formación política y lanzarse a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014, lo que materializa su partido Podemos. Ahora, su partido es fundamental para que Pedro Sánchez obtenga la investidura como presidente del gobierno español.

El presidente español, Pedro Sánchez, conversa con el líder del partido Podemos, Pablo Iglesias.AFP

¿Por qué no logran acuerdo el PSOE y Podemos?

El partido de izquierda, Podemos, condicionaba su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a un gobierno de coalición, es decir, permitir que algunos de sus dirigentes políticos tuvieran espacio en un gabinete ministerial. Pero, desde el inicio de las negociaciones, que ya cumplen varias semanas, Sánchez se había opuesto férreamente a esta posibilidad.

Sin embargo, al verse arrinconado por la cercanía de la fecha de investidura (y porque todavía no contaba con la mayoría necesaria), Sánchez decidió flexibilizar su posición y accedió a ceder algunos ministerios a personas con perfil técnico, no político. La noticia no cayó nada bien a la formación Podemos, que rechazó la propuesta, pues su líder, Pablo Iglesias, no entraría dentro de los posibles candidatos.

En un tira y afloje de las negociaciones se incrementaron las tensiones entre los líderes de los partidos, hasta el pasado viernes, cuando Iglesias renunció a formar parte del futuro ejecutivo siempre y cuando les permitieran tener otras responsabilidades.

El pasado martes se llevó a cabo la primera votación para la investidura del líder del PSOE. En esta, Sánchez no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para ser elegido presidente del gobierno español y la balanza quedó así: a favor de la investidura de Sánchez votaron 124 parlamentarios, en contra 170 y se abstuvieron 52 diputados (entre esos, los miembros de Podemos).

Iglesias explicó la abstención de su partido durante su intervención y aseguró que, pese a que estaban planteándole a Sánchez una alternativa “sensata” su respuesta siempre fue negativa y estaba viendo su partido “de decoración”.

“Estamos planteando una salida que es sensata: que en proporción a los votos que hemos obtenido cada fuerza política hagamos una coalición y un acuerdo integral en el que nos planteemos una serie de compromisos de gobierno y que seamos capaces de

Por eso, este miércoles, el equipo del PSOE tuvo que sentarse nuevamente a negociar con el de Podemos para buscar un acuerdo que llegue de salvavidas para Sánchez.

¿En qué quedaron las negociaciones hoy?

Carmen Calvo, vicepresidenta y vocera del PSOE, estuvo reunida hasta medio día con el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. Con las cartas sobre la mesa, el encuentro se interrumpió a la espera de que Podemos analizara y respondiera ante la última oferta realizada por el ejecutivo de Sánchez.

Horas después de la suspensión de las negociaciones, entrada la tarde, el partido de Sánchez divulgó un documento en el que, según ellos, figuraban las exigencias planteadas por Unidas Podemos. Entre esas estaban una vicepresidencia y cinco ministerios. La vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, por un lado, y los ministerios de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los cuidados; de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; de Transición Energética, Medio Ambiente y Derechos de los Animales; de la Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude; y, ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital.

Sin embargo, según afirmaron posteriormente delegados de Podemos, ese documento lo había presentado su formación “antes de que comenzaran las negociaciones” y era sobre el que se buscaba debatir sobre los socialistas.

A lo largo de la tarde se incrementaron los esfuerzos para retomar las negociaciones, se reiniciaron contactos telefónicos y se esperó la respuesta formal del rechazo de Podemos.

Para terminar con el capítulo de este miércoles, a menos de 24 horas de la próxima votación de investidura, el Gobierno de Sánchez aseguró que daba por “totalmente rotas” las negociaciones con Podemos (ante el rechazo de Iglesias a la última propuesta), y que las peticiones de la formación de Podemos eran “inasumibles”. Según los socialistas, ceder ante las demandas de Podemos significaría “crear dos Gobiernos”, en los que la formación de Iglesias estaría a cargo del grueso de las políticas sociales y económicas.

En un comunicado de Podemos, realizado posteriormente, la formación aseguró que sigue apostándole a un gobierno de coalición, pero que no renuncia a las competencias en Trabajo y Transición ecológica.

¿De qué se trataba la última propuesta?

Según fuentes de Gobierno citadas por el diario El País, la última oferta de Sánchez a Iglesias consistía en una vicepresidencia de Asuntos Sociales con la presidencia de la comisión delegada para coordinar las políticas sociales del Gobierno, así como tres ministerios: Vivienda y Economía Social, Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo e Igualdad.

Y, si no logra la investidura el jueves ¿qué?

Tras el fallido primer intento de investidura, el próximo jueves los diputados tendrán que votar nuevamente, sobre las dos de la tarde, hora local. En esta ocasión, Sánchez solo necesitará una mayoría simple para formar Gobierno. Lo preocupante es que, sin Podemos, no la tiene, pues según los resultados de las primeras votaciones, en contra de futura presidencia hay 170 diputados y a favor, sin los de Iglesias, solo 124.

De no lograr la mayoría simple, Sánchez se vería obligado a convocar a unas nuevas elecciones presidenciales (las cuartas en los últimos cuatro años de España), que serían en noviembre y que, según escribió Martín Caparrós para el New York Times, sería una salida decepcionante para el país.

“esas elecciones podrían llegar a cotas de abstención desconocidas. Hay tantos electores decepcionados por sus elegidos. Electores de izquierda decepcionados porque la renovación de la política que traían Pablo Iglesias y Podemos terminó en un partido vertical, sin espacio para los disensos; electores de centro progre decepcionados porque Pedro Sánchez, que recuperó el PSOE con discursos de izquierda, ahora los olvida; electores de centro liberal decepcionados porque el jefe de Ciudadanos, Albert Rivera, cambia de verba cada tarde y últimamente se alía con la ultraderecha homófoba y xenófoba y equina; electores de la ultraderecha homófoba y xenófoba y equina decepcionados porque no han arrasado como suponían y cantaban en sus himnos guerreros”, asegura.