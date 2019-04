El perfil de los terroristas de Sri Lanka: ricos y con alto nivel educativo

Las autoridades de Sri Lanka comienzan a dar pistas sobre lo que pasó el Domingo de Pascua en su país, cuando un grupo de terroristas, fríamente coordinados, cometieron una serie de ataques contra iglesias y hoteles de lujo, que causaron la muerte de más de 320 personas y heridas a más de 500, según el último recuento de las autoridades del país.

Luego de que, en un comunicado, difundido a través de la red de mensajería Telegram, el grupo terrorista Estado Islámico se adjudicara la autoría de los atentados, las autoridades comenzaron una búsqueda frenética de los terroristas. Ya van nueve detenidos de acuerdo con la policía de Sri Lanka, que ha contado con ayuda de los cuerpos de investigación de India.

En medio de esas averiguaciones, los expertos encontraron un factor que preocupa, ocho de los nueve terroristas ya identificados pertenecen a familias de clase media o alta y tenían un buen nivel educativo.

La prensa india además asegura que entre los terroristas había una mujer. En los videos, en los que se basan los investigadores para dar con la identidad de los terroristas, encontraron uno que llamó particularmente su atención: un joven delgado y con barba, con una mochila de gran tamaño acaricia la cabeza de una niña para luego hacer explotar el artefacto en la Iglesia de San Sebastián, en donde murieron 110 personas.

La policía de Sri Lanka comprobó que estos jóvenes viajaron al extranjero y mantenían contactos. Uno de los terroristas estudió en Reino Unido y otro más tendría incluso posgrado en una prestigiosa universidad australiana.

El Gobierno de Sri Lanka vinculó los ataques con el poco conocido grupo terrorista local de tintes islamistas National Thowheeth Jamath (NTJ), aunque advirtió sobre posibles vínculos extranjeros.

En Sri Lanka la población cristiana representa el 7,4 %, mientras que los budistas son el 70,2%, los hinduistas el 12,6 % y los musulmanes el 9,7 %, según datos del censo de 2011.

Atentados de esta magnitud no habían tenido lugar en Sri Lanka desde la guerra civil entre la guerrilla tamil y el Gobierno, un conflicto que duró 26 años y finalizó en 2009, y que causó, según datos de la ONU, más de 40.000 civiles muertos.

Hijos de un rico empresario de especias

Pero el interés se centra en dos jóvenes en particular, de acuerdo con The New York Times, que los identifica como hijos del Sr. Ibrahim. Inshaf e Ilham, quines habrían sido los responsables de activar las bombas en el comedor de los hoteles de lujo, en Colombo.

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Regional y exjefe del Estado Mayor, Sarath Fonseka, "fue una operación compleja y que, sin duda, requirió largo tiempo organizar. Los preparativos para coordinar una acción tan mortífera han podido prolongarse durante siete u ocho años".

Entre los fallecidos hay al menos 31 extranjeros, entre ellos dos españoles, un bangladesí, dos chinos, ocho indios, un francés, un japonés, un holandés, un portugués, dos saudíes, dos turcos, seis británicos, dos angloestadounidenses y dos australianos.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó hoy de que 45 niños figuran en la lista de aquellos que perdieron la vida.

"Los funcionarios que adelantan las investigaciones están tratando de determinar cuáles son exactamente los vínculos de los terroristas suicidas con el Estado Islámico, que publicó un video que muestra a Mohammed Zaharan, quien ha sido identificado como uno de los terroristas suicidas, con discípulos enmascarados y vestidos de negro mientras prometían lealtad a la organización", dice el NYT.

Mohammed Zaharan es un clérico radical esrilanqués, cuya lengua materna es el tamil (idioma de la minoría hindú) y, según los expertos, pudo ser el planificador de los ataques.

La prensa india también ha revelado que los dos hijos del zar de las especies, el Sr. Ibrahim, quien está bajo interrogataorio, reclutaron a más miembros de su familia y cercana a esta.

"Fueron los servicios de inteligencia de la India los que advirtieron a Sri Lanka sobre la posibilidad de estos ataques. Agentes de la India interrogaron a un hombre el año pasado que estaba vinculado al Estado Islámico, y dijo que se había inspirado en los videos del Sr. Zaharan en las redes sociales. Esa inteligencia condujo a una investigación sobre el Sr. Zaharan, y fue parte de la base para una advertencia detallada que los indios proporcionaron a las autoridades de Sri Lanka sobre la posibilidad de ataques suicidas en iglesias", informa el Times.