Trump pide que le hagan una prueba de drogas a Biden antes de los debates

El presidente estadounidense sugirió que el desempeño de su rival demócrata en los debates de ese partido fue producto del uso de drogas. Por supuesto, Trump no ofreció evidencias para respaldar sus acusaciones.

Queda poco más de un mes para que Estados Unidos sintonice el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden y este ya está marcado por una polémica que sembró el presidente republicano.

En una entrevista con The Washington Examiner, el presidente Trump sugirió que “el buen desempeño” mostrado por su rival político durante los debates del Partido Demócrata no podía deberse a otra cosa que al uso de drogas.

“Francamente, su mejor actuación fue contra Bernie (Sanders). Vamos a pedir una prueba de drogas, por cierto, porque su mejor actuación fue contra él. No es que fuera Winston Churchill, porque era un debate aburrido. Nada increíble sucedió. Pero vamos a pedir una prueba de drogas porque no hay forma, no puedes hacer eso”, dijo Trump.

El mandatario republicano aseguró que el desempeño de Biden no había sido destacado, pero cuando este debatió con el senador de Vermont, Bernie Sanders, sus cualidades mejoraron y, según dice, “no hay forma” de que eso pudiera ocurrir de manera natural. Por esa razón, el presidente ahora exige una prueba de drogas.

Le recomendamos: Castrochavismo: el nuevo ataque de Trump a Joe Biden

La nueva teoría de conspiración de Trump ya fue comprada por sus seguidores, quienes ahora demandan en redes sociales que el candidato Biden se realice una prueba antes del primer debate, el cual se celebrará el 29 de septiembre en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio.

Should Joe Biden have to take a drug test before he debates President Trump? — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 26, 2020

“No sé si es verdad o no, pero alguien me dijo que debe estar drogado. No sé si eso es cierto, pero pido una prueba de droga. Para ambos candidatos. Yo también. Tomo una aspirina al día”, concluyó el presidente.

La campaña de Trump se ha concentrado en calificar a Biden como “mentalmente incapacitado para gobernar”. La campaña del candidato demócrata no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones del presidente. Sin embargo, comunicó que Biden tomará la prueba de COVID-19 por primera vez en los próximos días.

Las declaraciones de Trump han sido muy criticadas por los opinadores políticos liberales del país, quienes acusan al presidente de tomar medidas desperadas y de usar tácticas de propaganda sucias para desprestigiar a su rival, mientras este continúa sacándole ventaja en las encuestas.

Le recomendamos: Donald Trump cae en las encuestas, ¿por qué?