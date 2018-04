Capturan a Paulo Enrique Muñoz, abogado de Pedro Aguilar

Redacción Judicial

La Fiscalía confirmó la captura, en las últimas horas, de Paulo Enrique Muñoz, el abogado de Pedro Aguilar, quien, al igual que José Edilberto Parada Barbosa y Diana Milena Zárate Quiroga, sería uno de los responsables de que el pasado 21 de marzo el líder camionero quedara en libertad. Su detención se realizó en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y se espera que sea trasladado a Bogotá. (En contexto: El pool de abogados que la Fiscalía tiene bajo sospecha por el caso de Pedro Aguilar)

#ATENCIÓN #Fiscalía capturó al abogado Paulo Enrique Muñoz por el caso de Pedro Aguilar, quien había sido dejado en libertad en una audiencia en la que participó un fiscal falso. Será puesto a disposición de un juez de control de garantías en #Bogotá — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 8 de abril de 2018

En la audiencia de imputación de cargos contra Parada Barbosa y Zárate Quiroga, falso fiscal y abogada de Aguilar, respectivamente, el ente investigador precisó que el pool de abogados de Paulo Enrique Muñoz estaba asesorando al líder camionero desde que inició las investigaciones por el cartel de la chatarrización: una sociedad que consistió en tejer artimañas para defraudar al Estado a través de la chatarrización de vehículos de carga pesada. Diana Milena Zárate Quiroga, según la Fiscalía, era una de las ayudantes de Muñoz.

El fiscal titular de la investigación, Ricardo Iván Romero, relató ayer en la audiencia que temía que el líder camionero quedara en libertad después de cumplir un año detenido. Por eso, el pasado 6 de marzo estaba programada una prórroga de la medida de aseguramiento, pero esta audiencia no se realizó porque uno de los asistentes de Muñoz no se presentó, a pesar de que estaba notificado. (Le podría interesar: Recapturan al líder camionero Pedro Aguilar)

En 16 de marzo, en una nueva audiencia, sí se presentó Paulo Enrique Muñoz. Pero en esa oportunidad el despachó no accedió a la petición de la Fiscalía al considerar que Aguilar Rodríguez aún no había cumplido un año detenido. Sin embargo, lo que no supo el fiscal es que un día antes habían pedido la libertad del líder camionero. Petición que fue negada.

En esa audiencia José Edilberto Parada Barbosa se hizo pasar como un fiscal especializado. Lo mismo pasó seis días después, con la diferencia de que esta vez la juez 77 de garantías de Bogotá accedió a dejarlo libre con ciertas restricciones. “Aquí empieza el entramado que realizó Paulo y su pool de abogados cuando señalan que en la primera audiencia va Paulo, (…) y el 16 de marzo se ve conmigo y no me informa que había pedido la libertad (de Pedro Aguilar) un día antes. Guardó total silencio con este despacho fiscal y con la judicatura”. (Lea también: Los enredos penales de Pedro Aguilar por el cartel de la chatarrización)