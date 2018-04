El pool de abogados que la Fiscalía tiene bajo sospecha por el caso de Pedro Aguilar

Redacción Judicial

Al fiscal Ricardo Iván Romero le causó extrañeza que antes de Semana Santa uno de los testigos en la investigación de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez lo llamara con frecuencia. Al establecer comunicación, el declarante, identificado como Andrés Villegas, le comunicó que el líder camionero se encontraba libre en la ciudad de Cali. De manera que el lunes 2 de abril, después de la semana mayor, el fiscal corroboró lo dicho por Villegas mediante un oficio enviado al Inpec. Así fue como la Fiscalía se enteró que Aguilar Rodríguez, una de las supuestas cabezas de una organización que defraudó al Estado, no se encontraba en la cárcel La Modelo.

Ese fue uno de los apartes de la audiencia contra José Edilberto Parada Barbosa y Diana Milena Zárate Quiroga, dos personas que estarían detrás de la insólita libertad del vocero de los conductores de vehículos de carga pesada y que fueron enviados a la cárcel por orden del juzgado 70 de garantías de Bogotá. Para entender por qué Aguilar Rodríguez quedó en libertad el pasado 21 de marzo, la Fiscalía detalló los pormenores de dos investigaciones por el mencionado cartel: una sociedad que, al parecer, consistió en un tejer artimañas para defraudar al Estado a través de la chatarrización de vehículos.

De acuerdo con la Fiscalía, la primera investigación por estos hechos nació en Cali y vinculó a líder camionero. Pero una segunda investigación surgió en razón a que funcionarios de policía judicial también resultaron involucrados. Si bien ambos procesos se encontraban con fiscales diferentes, uno de ellos presentó su renuncia, por lo que Ricardo Iván Romero se quedó como titular de los dos expedientes. En ambos procesos hay algo en común: la firma de abogados de Paulo Enrique Muñoz, un pool de juristas del que hace parte Diana Milena Zárate Quiroga. La abogada ha tenido una situación privilegiada, pues, de acuerdo con la Fiscalía, ha intervenido en ambas investigaciones. (Le podría interesar: Recapturan al líder camionero Pedro Aguilar)

Como Pedro Antonio Aguilar Rodríguez fue capturado en febrero de 2017, el fiscal Romero temía que, un año después, el investigado quedara en libertad según establece la ley –las medidas de aseguramiento no pueden durar más de un año–. Por eso, para el 6 de marzo, quedó programada una audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, pero no se realizó porque uno de los asistentes del abogado Paulo Enrique Muñoz, a pesar de estar notificado, no se presentó. En una nueva audiencia, programada para el 16 de marzo, se presentó Muñoz. Pero el despachó no accedió a la petición al considerar que Aguilar Rodríguez aún no había cumplido un año detenido.

Cuando el fiscal se enteró que el líder camionero había quedado en libertad, empezó a indagar qué fue lo que pasó. Y, en esas pesquisas, se enteró que José Edilberto Parada Barbosa simuló ser fiscal especializado y así se presentó dos veces. La primera el 15 de marzo, un día antes de que negaran la prórroga, y la segunda el 21 de marzo, día en que la jueza 77 de garantías de Bogotá dejó en libertad a Aguilar Rodríguez. “Aquí empieza el entramado que realiza Paulo y su pool de abogados cuando señalan que en la primera audiencia va Paulo, (…) y el 16 de marzo que se ve conmigo no me informa que había pedido la libertad (de Pedro Aguilar) un día antes. Guardó total silencio con este despacho fiscal y con la judicatura”, sostuvo el fiscal Romero.

Para que el vocero de los camineros quedara en liberad, dijo la Fiscalía, radicaron una audiencia con el expediente que se encontraba en Cali, con el fin de que el despacho que resolvería esa petición no se enterara las acciones que se habían realizado. En palabras del fiscal, “los dos jueces estaban cegados para mirar que actuaciones se habían llevado en esa carpeta (de Cali)”. En esa audiencia ya no se presentó Paulo Enrique Muñoz sino Diana Milena Zárate Quiroga como la abogada de Pedro Aguilar. (Le sugerimos: Los enredos penales de Pedro Aguilar por el cartel de la chatarrización)

La Fiscalía tiene en su poder los videos de las cámaras de seguridad del complejo judicial de Paloquemao en donde hay registros de que el 21 de marzo a las 3:43 p.m. entró la abogada mientras que, a esa misma hora, en el Centro de Servicios –donde se radican las solicitudes de audiencias–, estaban radicando la audiencia inmediata para pedir la libertad del líder camionero. 17 minutos después entra Paulo Enrique Muñoz en compañía de José Edilberto Parada Barbosa. “Venían con el mamotreto de copias que usted puso encima del escritorio para seguir suplantando a la Fiscalía y engañar a un juez de la República. Y ahí estaba sentada usted señora Diana, avalando esas actuaciones. Debo manifestarlo con tristeza”.