Lo que dijo Musa Besaile sobre el rol del exmagistrado Ricaurte en el cartel de la toga

Redacción Judicial

La defensa del expresidente de la Corte Suprema le preguntó sobre las cinco declaraciones que el exsenador de la U dio ante distintas instancias sobre la supuesta red de corrupción que operó en la alta corte. La respuesta recurrente de Besaile es que no recuerda varios detalles de lo que dijo.

En la reanudación del juicio contra el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, procesado por su presunta participación en el cartel de la toga, la supuesta red de corrupción en el alto tribunal para torcer procesos, continuó el interrogatorio contra el exsenador cordobés Musa Besaile. La defensa de Ricaurte lo contrainterrogó en la mañana de este 10 de febrero en los juzgados de Paloquemao y el común denominador en las respuestas del exsenador Musa Besaile cada que le preguntaron sobre lo que ha dicho en el pasado sobre el exmagistrado fue: "No lo recuerdo".

Las preguntas de la defensa de Ricaurte se centraron en desvirtuar varios puntos de lo que hace dos semanas Besaile declaró en el juicio. Por ejemplo, señaló que Ricaurte era parte del "equipo de trabajo" que recibió un millonario soborno para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica. De ese equipo, supuestamente, participaban el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. El abogado de Ricaurte le citó varios apartes de las cinco declaraciones que Besaile rindió ante la Comisión de Acusación del Congreso, la Corte Suprema y una notaría de Sahagún, Córdoba.

Por ejemplo, Besaile dijo que ese dinero lo dio por medio de su abogado de entonces, Luis Ignacio Lyons, con destino al exfiscal Moreno. La defensa de Ricaurte, por su parte, le señaló que en esas declaraciones nunca mencionó a Ricaurte y tampoco en la que hizo en la W Radio en junio de 2017, luego de rendir indagatoria en la Corte Suprema por el cartel de la toga.

La cifra pactada para frenar la orden de captura fue de $2.000 millones, que, según Besaile, él le envió en paquetes de aproximadamente $500 millones a su abogado, Lyons España. En diciembre pasado, este último aseguró, no obstante, que no le consta que ese dinero haya entrado a los bolsillos del exmagistrado Ricaurte. “Todos esos pagos se le hicieron personalmente al doctor Gustavo Moreno", señaló Lyons España en su momento.

Apenas hace unas semanas, la Fiscalía había interrogado a Besaile en el mismo proceso contra el exmagistrado Ricaurte. Besaile dijo que su proceso pasó por varios magistrados al llegar a la Corte y que el último fue Gustavo Malo (hoy en juicio por el mismo escándalo), cuyo magistrado auxiliar era José Reyes Rodríguez. "En septiembre de 2014, mi abogado, Luis Ignacio Lyons, quien me defendía en la Corte por el tema de parapolítica, me invita al lanzamiento del libro de Luis Gustavo Moreno, y me dice que es muy importante ir a ese evento para oír las explicaciones de este jurista",dijo Besaile.

Según Besaile después de ese primer encuentro, Moreno lo citó en un hotel y le dijo que había una orden de captura en su contra por el proceso de parapolítica: "La única persona que puede pararte esa orden de captura soy yo, pero para hacerlo necesito $6.000 millones. Tú sabes lo que vale la libertad. Se lo advertí a Manzur, él no quiso escuchar y ahora está preso". Aunque el exsenador aseguró que intentó rechazar la exigencia del exfiscal Moreno, dice que este le respondió: "O pagas, o vas preso. Tú eres un hombre rico, eres el senador más votado del país, por los votos tuyos hoy Santos es el presidente de la República, pídele que te ayude y te ayudará".