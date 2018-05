El lujoso regalo de Luis Gustavo Moreno al exmagistrado Leonidas Bustos

“Yo recuerdo que el doctor Leonidas una vez me pidió un reloj Rolex. El que él quería costaba más o menos 100 millones de pesos. Yo le hice el comentario de que eso no le quedaba bien a un magistrado”. Esta es una de las declaraciones que están en poder de la Corte Suprema de Justicia y que sería una de las pruebas fundamentales contra el exmagistrado Leonidas Bustos, también salpicado en el cartel de la toga.

Según reveló Noticias Caracol, Moreno le regaló el costoso reloj Cartier como parte de pago a uno de los servicios prestados por Bustos a la organización criminal en diciembre de 2012. De acuerdo con la declaración que le entregó Moreno al alto tribunal el pasado 19 de abril, el exfiscal le sugirió a Bustos un reloj más clásico, y fue entonces cuando fueron a la Joyería Cartier el 29 de diciembre de 2012. El lujoso regalo fue un reloj Ballon blue de oro y pulso de cuero que costó cerca de $43 millones, según se lee en la factura.

“Pagué en efectivo porque yo sabía que no podía comprar ni con tarjeta ni con cheque. Yo pensé que él iba a sugerir que el recibo quedara a nombre de él, pero Leonidas me dijo que no se podía", aseguró Moreno ante el alto tribunal. Al tener este impedimento, el exfiscal entregó los datos de su medio hermano Ricardo Beltrán Rivera para la facturación. ¿Pero de donde provenía el dinero para pagar el lujoso regalo del exmagistrado? Según relató el exfiscal, “esta plata siempre salía de los dineros que nos entregaban producto de la corrupción”.

De acuerdo con la declaración del exfuncionario de la Fiscalía ante la Corte, este dinero pudo ser proveniente de uno de los servicios prestados por la organización al político Álvaro Ashton para engavetar su proceso de parapolitica en este alto tribunal. Pero las pruebas de este ostentoso regalo van más allá. Los investigadores han podido verificar este testimonio con la factura de la importante joyería y con la declaración del vendedor del reloj, llamado Yeisson Pérez. Pérez relató ante la Fiscalía que Moreno era un cliente frecuente de la joyería y que recordaba perfectamente esa venta.

“El señor Moreno llegó al almacén con otro señor alto, calvo y gordo. Iban vestidos de ropa informal”, aseguró Pérez. De igual modo, el vendedor describió que el día de la venta, Moreno le preguntaba al “profe” (como se refería el exfiscal a Bustos) si el reloj le gustaba. Para el pago, pasaron a una sala VIP y allí el exfiscal sacó el dinero en efectivo de un maletín.

Luis Gustavo Moreno esta adportas de ser extraditado a Estados Unidos por pedir un millonario soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons para frenar un proceso en su contra. Asimismo, es considerado el principal ventilador de los que se conoce como el cartel de la toga, organización de la cual hacían parte varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y abogados.