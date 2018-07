Con Interpol

Evalúan emitir circular azul contra los hermanos Mora Urrea

Redacción Judicial

Desde el pasado jueves 12 de julio, fecha en que un juez emitió orden de captura, los supuestos testaferros de las Farc no han comparecido a los llamados de la justicia. Defensa pide garantías para entrega voluntaria.

Los hermanos Norberto, Uriel y Alirio Mora Urrea, investigados por supuestamente ser testaferros de la extinta Farc, no aparecen desde el pasado jueves 12 de julio cuando el Juzgado 28 de conocimiento de Bogotá revocó su libertad. Así lo manifestaron, este lunes, fuentes cercanas a la investigación quienes, además, manifestaron que la Fiscalía evalúa pedir con Interpol circulares azules para lograr su ubicación. (En contexto: Emiten orden de captura contra los hermanos Mora Urrea, presuntos testaferros de las Farc)

El pasado jueves, el juez de conocimiento emitió tres órdenes de captura luego de una apelación presentada por la Fiscalía. Sin embargo, el abogado de Uriel y Alirio, Alejandro Carranza, denunció que a esa audiencia no fueron notificados. “Hicieron una audiencia a la que no fui citado. ¿Cómo le van a quitar la libertad a una persona en una audiencia escondida? Con esto vemos que todas las garantías han sido afectadas”, comentó el jurista. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía le señalaron a este diario que la audiencia estaba en la programación desde el inicio de la semana.

El abogado agregó que hoy, después de cuatro días de conocer la medida de aseguramiento de sus clientes, llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá, sobre las 8:00 a.m., para evaluar la entrega volutnaria de Uriel y Alirio Mora, sin embargo, dice que no lo han querido atender. “En este momento estamos en el búnker tratando de hablar con la Fiscalía para coordinar la entrega y no nos quieren atender", sostuvo Carranza. (Lea también: A juicio los hermanos Mora Urrea, presuntos testaferros de las Farc)

El abogado dejó una constancia diciendo que Luis Alirio Mora Urrea se entregará de manera voluntaria “siempre y cuando no se violen las garantías del debido proceso”. Asimismo, en la misiva pidió una audiencia para legalizar la captura y revocar la medida de aseguramiento contra los presuntos testaferros de las Farc. Se trata, en todo caso, de un procedimiento judicial que se debe realizar siempre que una persona es capturada.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta relación entre esta familia y el exgrupo guerrillero había empezado con la supuesta amistad de María Ana Bertilda Urrea de Mora, mamá de los sindicados, con Víctor Julio Suárez alias Mono Jojoy. La Fiscalía cuenta con diversas pueblas, entre ellas, varias reuniones que habrían tenido con los Frentes 51 y 55 de las Farc, y una presencia de estos hermanos en un listado de presuntos testaferros del Frente 53, comandado por Henry Castellanos, alias Romaña. (Le sugerimos: ¿Falsos testigos en caso de testaferros de las Farc?)

El ente investigador cuenta con declaraciones de tres desmovilizados quienes constataron los supuestos nexos de los hermanos Mora Urrea con la exguerrilla. Uno de ellos, Luis Alirio Mora Urrea, “habría estado encargado de entregar a la guerrilla la información necesaria para identificar personas que pudieran ser víctimas de secuestro extorsivo en el centro del país”, aseguró la Fiscalía en el curso de las audiencias por este proceso.