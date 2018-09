Federación de Fútbol pide que SIC no pueda dar información sobre caso de reventa de boletas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentó una tutela el pasado 6 de septiembre den los juzgados de Bogotá en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Lo hizo buscando que se respete su derecho a la honra, el buen nombre y para que la entidad no prejuzgue ni condene cuando no se ha ejercido el derecho de defensa. El recurso judicial busca, en otras palabras, que un juez le ordene a la Superintendencia a que se abstenga de dar declaraciones públicas relacionadas a la investigación que tiene esta entidad en contra de la Federación por el tema de la reventa de boletas de partidos de fútbol.

La Federación Colombiana de Fútbol aclaró en su tutela que la manera en que el superintendente, Pablo Felipe Robledo, podría ser perjudicial para el proceso en su contra pues “usa calificativos peyorativos, inusuales y burlescos que definen la conducta de la FCF como inepta, irracional e infantil”. Para los abogados que defienden los intereses de la Federación, esta circunstancia puede ser considerada como un prejuzgamiento por parte de la entidad que tiene a su cargo la investigación, sin que se hayan escuchado a sus clientes ni haya podido ejercer su legítimo derecho a la defensa y debido proceso.

Este pleito está relacionado con una investigación de la SIC en la que ya formuló pliego de cargos contra la FCF, dos empresas y 18 personas naturales. Las tres partes, dice la entidad, se habrían puesto de acuerdo en la forma en que fue adjudicado y ejecutado el contrato para la venta de las boletas de los partidos de la Selección Colombia durante la eliminatoria para el pasado Mundial de Rusia. La Superintendencia explicó que hubo una especie de confabulación entre las empresas y la Federación para entregar el contrato de venta de la boletería cuando los propios análisis de la FCF daban como ganador del proceso a otra empresa diferente.

En su cuenta de Twitter, la Superintendencia calificó como “insólita” la tutela de la Federación y aclaró que “defenderá el derecho de colombianos a estar informados y a la libertad de prensa. Por su parte, la FCF se pronunció a través de sus redes sociales y dijo: “La Superintendencia confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa. La Federación únicamente litigará ante los tribunales pertinentes”. La FIFA ya abrió una investigación por este caso.

Una vez se hizo pública la tutela, la Federación publicó un comunicado de prensa en el que reiteró que su recurso judicil no pretende limitar el acceso a la información ni el derecho de libertad de prensa. "La FCF ha interpuesto una tutela con el objetivo de proteger los derechos de presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa en el marco de la investigación. Este recurso ha sido interpuesto producto del prejuzgamiento mediático y la desinformación en el marco del proceso que se adelanta y, que desde todo punto de vista, irrespeta los derechos de la Federación", dice el comunicado.

"Somos respetuosos de las autoridades y los medios de comunicación, y tenemos la tranquilidad que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la SIC para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, del fútbol colombiano", concluye la Federación.