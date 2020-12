El exvicefiscal general Jorge Perdomo fue vinculado de manera preliminar por el caso que fue llamado a juicio el general (r) Rodolfo Palomino por intentar frenar la orden de captura contra un empresario investigado por desplazamiento forzado.

De acuerdo con la Fiscalía, el exvicefiscal Jorge Perdomo podría estar involucrado en el caso por tráfico de influencias contra el general (r) Rodolfo Palomino, quien fue llamado a juicio hace unas semanas porque en febrero de 2014, siendo director general de la Policía ingresó al apartamento de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, en Bogotá, a quien habría intentado frenar en un operativo de captura contra del ganadero investigado por desplazamiento forzado, Luis Gonzalo Gallo.

Según el ente investigador, en ese momento Perdomo fungía como segundo al mando del ente investigador. En aquel momento, en 2014, era subalterno del fiscal general Eduardo Montealegre. Ahora, de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se investigará la posible omisión o participación del exvicefiscal Perdomo, en el presunto constreñimiento a la funcionaria Sonia Lucero Velásquez

En contexto: Por caso Palomino, compulsan copias contra Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.

El pasado 3 de noviembre, cuando a Palomino le fue leído el escrito de acusación, la fiscalía compulsó copias para que se indague tanto al exvicefiscal Jorge Perdomo, como al entonces fiscal general Eduardo Montealegre. La orden de investigación, que hoy 30 de noviembre se hizo efectiva, se dio luego de que Semana revelara unos audios en los cuales una funcionaria del ente investigador, Gina María Cabarcas, le decía a Sonia Lucero Velásquez que frenar tal captura era idea del mismísimo Montealegre.

“Igualmente por separado se compulsaron copias con destino a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que acorde a su competencia se investiguen las posibles conductas en las que pudo haber incurrido quien fungía como fiscal general de la nación, doctor Eduardo Montealegre Lynett”, anunció la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En los mismos audios, se reveló que Sonia Lucero Velásquez, a pesar de las presuntas presiones, se negó todas las veces a frenar el operativo contra Luis Gonzalo Gallo.

La apertura de investigación contra Perdomo se da, entonces, un mes después del llamado a juicio contra Palomino. Para la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, el general en retiro habría incurrido en un acto contrario a sus deberes legales y constitucionales de servicio a la comunidad. Concretamente habría vulnerado el artículo 218 de la Carta Magna, en el cual se establece que el objetivo principal de la fuerza pública es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes convivan en paz.

En contexto: Fiscalía leyó la acusación contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias.

La fiscal Sonia Lucero Velásquez fue reconocida como víctima ante la Corte Suprema de Justicia, tras alegatos de su apoderada Patricia Cantor: “la visita de Palomino causó conmoción al interior del hogar, pues estaban los dos hijos de la fiscal Velásquez. Luego, recibió una llamada con un mensaje grabado, indicando que había un lote en el cementerio la Inmaculada de Bogotá”. Por su parte, el exdirector de la Policía se sostiene en su presunción de inocencia y, además, expresó que tanto él como la entidad son las verdaderas víctimas del proceso.

Entre tanto, el general en retiro Rodolfo Palomino está a la espera de que se instale su audiencia de juicio oral por el delito de tráfico de influencias. Las excabezas de la misma fiscalía, Montealegre y Perdomo, quienes estuvieron al mando de la institución durante 2012 a 2016, enfrentan la primera fase de un proceso penal, que dependiendo de las investigaciones podría terminar en imputación de cargos. Además, se conoció que fue vinculado a las indagaciones el exdirector de la Policía de Investigación Criminal (Dijín), Jorge Enrique Rodríguez.

La prueba reina

Las denuncias de la fiscal Sonia Velásquez se fundamentan en un audio obtenido durante la visita del exdirector de la Policía: una grabación hecha con mismo celular de la funcionaria, cuando el general (r) Rodolfo Palomino habría intentado frenar la operación contra el empresario vinculado con el desplazamiento forzado. Cuando el ente investigador presentó el escrito de acusación, el pasado 16 de octubre, consignó la transcripción de la conversación entre los adversarios del proceso.

-General (r) Rodolfo Palomino: Óigame, doctora.

-Fiscal Sonia Velásquez: Cuénteme.

- General (r) Rodolfo Palomino: Para no quitarle mucho tiempo.

-Fiscal Sonia Velásquez: Sí, general.

-General (r) Rodolfo Palomino: (...) Cuando uno ve una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues uno, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo, ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo, digamos, porque siendo como es... ese hombre de ayer estaba haciendo en Estados Unidos un... a través de una fundación de él, una recepción de... recursos de donantes precisamente, eh... de puros filántropos, gente que con dinero quieren ayudar a las causas más nobles...

El general (r) siguió hablando y luego le dijo a la fiscal:

-General (r) Rodolfo Palomino: Eso (la detención del empresario Gallo) tendría una connotación enormemente grave, es más, uno podría pensar que esta persona si en algún momento pudo haber invertido en uno de estos predios lo haría no con el propósito de tal vez (inaudible) a alguien, me atrevería yo a pensar, no sé cómo vea usted eso.