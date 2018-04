Fuerza Aérea demandó empresa estadounidense por compra de trenes de aterrizaje usados

Redacción Judicial

Carlos Eduardo Bueno, comandante de la FAC, precisó aún que no está configurado el daño patrimonial, pues no se ha emitido una decisión en la demanda judicial.

Este martes, en rueda de prensa, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Eduardo Bueno, informó que la compañía estadounidense donde se adquirió un tren de aterrizaje fue demandada para buscar una conciliación o la devolución del dinero. El general también manifestó que al interior de la FAC también se abrió una investigación para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios que habrían omitido inspecciones en ese tren de aterrizaje. (En contexto: Encuentran irregularidades en compra de trenes de aterrizaje vendidos a la Fuerza Aérea)

La Contraloría encontró un presunto daño patrimonial por la compra de un tren de aterrizaje que resultó usado y no apto para el servicio. Además, también se habría presentado incumplimientos por parte del contratista. Sin embargo, el general precisó aún que no está configurado el daño patrimonial, pues no se ha emitido una decisión en la demanda judicial interpuesta en La Florida. “No hay temas de corrupción. Es un tema específico y no generalizado en lo que se refiere a los repuestos. Un técnico avisó sobre las irregularidades presentadas en ese tren de aterrizaje”, dijo Bueno.

En las irregularidades encontradas, el organismo de control fiscal manifestó que la FAC le pidió al contratista que aceptara la garantía y el cambio de los elementos. Pero la empresa, en lugar de hacer el cambio, realizó una operación de mantenimiento a dichos elementos. Al respecto, el jefe de operaciones logísticas, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, sostuvo que la FAC le había hecho el reclamo a la empresa para que respondiera por el tren de aterrizaje, pero, al hacer la verificación, no habían repuestos con esa referencia. Y si los hay superaban el costo inicialmente establecido.

“Al no encontrar trenes nuevos para cumplir con la garantía, la compañía hace un ofrecimiento de mantenimiento (…). Se le exigió a la compañía que ella es la que tiene que pagar ese mantenimiento y adicionalmente retornar US$73.423 dólares”, precisó el jefe de operaciones logísticas quien agregó: “la compañía entrega el material después del mantenimiento con la respectiva documentación (…) pero cuando se requirió la utilización de tren se evidenciaron algunas novedades en la morfología del tren que impide instalarlo”. (Lea también: Dos tripulantes de una aeronave militar murieron tras un accidente en Cali)

En lo que tiene que ver con la investigación interna, el jefe de operaciones logísticas indicó que eso está por establecerse, pero dijo que podrían ser funcionarios que están en los puntos de control. Aunque en ese punto la Contraloría dijo que se trataba del técnico aeronáutico que tenía a su cargo la inspección de los elementos recibidos, la supervisora del contrato y el director de procesos logísticos, el propio director de operaciones dijo eso es todavía materia de investigación.