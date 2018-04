La Fiscalía entregará 17 informes sobre el conflicto armado a la JEP

Los primeros cuatro informes serán entregados en mayo, dijo el Fiscal Néstor Humberto Martínez. La JEP también reveló el protocolo para las solicitudes de no extradición.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá como punto de partida para su funcionamiento, los informes que le entregue la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las organizaciones de víctimas. Ya se acordó con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que en mayo se recibirán los primeros cuatro, de un total de 17 informes que tienen que ver con delitos cometidos en el marco del conflicto.

Así quedó en claro luego de una reunión que sostuvo el fiscal Martínez se reunió con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y los presidentes de las cuatro secciones y las tres salas de la JEP. Allí se indicó que los informes descriptivos tienen que ver con diferentes fenómenos sucedidos a lo largo del conflicto armado. Igualmente, se acordó la creación de una mesa técnica de trabajo entre la JEP y la Fiscalía, que diseñará la ruta y el protocolo de envío de información a esta justicia especial.

Para la JEP, estos informes son claves para poder abordar el proceso de selección y priorización de casos. Se informó que los documentos, en todo caso, serán contrastados y tenidos en cuenta cuando sean llamadas a declarar las personas que se comprometieron a acudir ante la propia JEP, pero también ante la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por otro lado, el viernes se producirá en Barrancabermeja la entrega del primer informe que remitirá la ONG Credhos, que es una organización defensora de derechos humanos del Magdalena Medio.

JEP revela protocolo para la no extradición

Una de las garantías del Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las Farc es que no habrá extradición para los delitos que se hayan cometido en ocasión del conflicto armado, hasta la firma de la paz, siempre y cuando se hayan sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este jueves, esa justicia especial dio a conocer los pasos a seguir para el trámite de las solicitudes de no extradición.

El protocolo 001 de la Sección de Revisión explicó que el proceso tendrá dos fases, una previa y otra de conocimiento. A la primera, solo se acude cuando se crea que no hay información suficiente para iniciar el trámite de la solicitud de no extradición. En la segunda, con toda la documentación de los casos, la Sección iniciará el estudio y resolverá si se puede o no suspender el proceso de extracción.

En esta etapa se podrán solicitar pruebas por parte de los países que estén solicitando con fines de extradición a un exguerrillero. “La Sección practicará las pruebas decretadas dentro del término de diez días. Luego de ello, el expediente quedará a disposición de los interesados, en la Secretaría Judicial por el término común de cinco días hábiles para los respectivos alegatos. Vencido el término anterior, la Sección de Revisión resolverá de fondo la solicitud relativa a la aplicación de la garantía de no extradición y las demás pretensiones o medidas”, dice el procedimiento.

Cuando se confirme que en efecto se puede suspender una extradición, la Sección remitirá el caso concreto a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para lo de su competencia, excluyendo la extradición. Pero, si la Sección dice que la persona sí puede ser extraditada, el expediente se enviará a la autoridad judicial para que sea investigada y juzgada en Colombia, “sin excluir la posibilidad de extradición”. Para todo este trámite, habrá un máximo de 120 días para resolver de fondo.

En el documento se recuerda que cuando se trate de delitos que haya cometido integrantes de las Farc, después de la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará los casos y los remitirá a la justicia ordinaria para que siga el proceso. Así lo deja en claro la reforma constitucional que creó la JEP y que también indica que la Sección podrá revisar y denegar las solicitudes de extradición que haya sobre familiares de integrantes de la FARC, por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo final y que estén relacionados con la pertenencia a las Farc.