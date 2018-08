Una nueva grabación en el escándalo Uribe-Cepeda

La visita del abogado Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve en La Picota

Catalina Vargas Vergara - @catavargas93

El pasado jueves 23 de agosto, el abogado Diego Cadena acudió a la Fiscalía para rendir interrogatorio dentro del proceso que se abrió en su contra el 24 de julio, en el sonado caso contra el expresidente Álvaro Uribe, también investigado por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. A su arribo al ente investigador, el abogado Cadena declaró públicamente que en ningún momento se han manipulado testigos y que fue el detenido Monsalve la persona que los mandó a buscar.

Obviamente, Cadena se refirió al testigo Juan Guillermo Monsalve, uno de los dos exparamilitares que desde años atrás ha venido señalando al expresidente Uribe y a su hermano el ganadero Santiago Uribe de haber tenido nexos con el paramilitarismo. El mismo día de la diligencia judicial Cadena insistió en que el día de su encuentro en la cárcel con Monsalve, a unos 30 centímetros de distancia y en tono muy bajo, el personaje le comentó: “Estoy arrepentido, me quiero retractar, quiero pedirles disculpas a Uribe y su familia”.

El Espectador conoció la grabación que el 22 de febrero, utilizando un reloj especial, realizó el testigo Monsalve de su encuentro con el abogado Cadena. Ese documento, que constituye uno de los indicios por los cuales la Corte Suprema de Justicia ordenó las investigaciones el pasado 24 de julio, tiene 18 minutos de duración. A pesar del vaivén de las imágenes y las dificultades técnicas de audio, deja escuchar inicialmente a Monsalve manifestando que lo querían condenar y que no podía hacer otra cosa. Súbitamente Cadena le pregunta a Monsalve por su hermano y que dónde trabaja. Él le contesta que en una empresa canadiense en Gramalote, pero pide que no lo toquen.

En ese momento la imagen detalla cómo, en otro sector de la sala de visitas, dos personas, se supone que los abogados Jaime Lombana y María Mercedes Williamson, se despiden desde lejos de Cadena y Monsalve. Cuando quedan los dos solos, se suma a la conversación Enrique Pardo Hasche, de quien se sabe cumple una condena de 29 años de prisión por el secuestro del empresario Eduardo Puyana. Entonces inicia el coloquio con el comentario de Cadena de que no va a engañar a la gente si necesita un beneficio.

Pardo entra a la conversación preguntándole si resultó lo de la JEP. El abogado Cadena se adelanta para decir que no porque no cumple con los requisitos, y Monsalve complementa el tema observando que mandó una solicitud a la JEP y se la negaron. Por momentos la conversación se vuelve inaudible. Después Monsalve afirma que cualquier cosa que haga es cárcel para él. Pero Pardo se toma la palabra para insistirle a Monsalve, una y otra vez, los beneficios de pasarse al otro lado, con la garantía de recibir ayuda.

“¿Qué hijueputa va a resolver con Cepeda, hombre? Además de llamar al director del Inpec y que lo pasen de un sitio pa otro, de ahí no pasa. En cambio, el otro señor sí le ayuda”, insiste Pardo Hasche y después se le oye decir: “Le van a meter abogados, gente importante, fiscales, toda esa vaina”. El detenido le reitera a Monsalve que lo único que va a conseguir es que lo cambien de celda y nada más, pero que con el transcurso de los días Uribe va a estar detrás de él y también le va a estar ayudando.

La grabación marca el minuto 10,18 cuando se oye al abogado Cadena, con tono precavido, manifestar que no es que él le esté dando manejo psicológico a Monsalve, pero que el equipo queda como limitado al tema de la familia y a lo de que se haya quedado sin trabajo. Este último comentario obedece a los reclamos reiterados de Monsalve de que su esposa había perdido su empleo. No obstante, la conversación toma otro rumbo cuando Pardo interviene para insistir que a él, claramente refiriéndose al expresidente Uribe, nunca le llegó la carta.

Así que Cadena entra al tema agregando que él (Uribe) asegura que nunca le llegó la carta (de retractación), y que le mandó decir que con quién la mandó porque él nunca la ha recibido. Tras estas consideraciones sobre el documento que esperaban que Monsalve redactara, una vez más interviene Pardo para manifestar: “A mí me parece que usted se pone en manos de ese señor y le garantiza que lo va a ayudar, le va a meter perrenque, le van a conseguir beneficios, que lo saquen en menos tiempo, usted sabe cómo es la vaina”.

Luego le dice: “Necesitamos dos ingenieros”. Cadena pregunta para qué y Pardo añade que cuando una persona está condenada la forma de salir de la cárcel es cumpliendo la pena o con dos ingenieros para hacer un túnel. A Monsalve parece que no le hacen gracia los comentarios y dice expresamente: “A mí me capturaron por conformación de grupos paramilitares”. Pardo le pregunta: “¿Y una revisión? Hermano, con esos hijueputas de allá”. Monsalve pregunta cuáles y Pardo reitera: “Los de la Corte”.

En el auto de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó investigar al expresidente por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, se recalca que al parecer uno de los ofrecimientos que el abogado Cadena le hizo a Monsalve para su retractación fue justamente presentar una acción de revisión ante la Corte Suprema, sin costo de honorarios.

Después de otro momento inaudible se escucha a Cadena decir: “No quiero que tenga el más mínimo grado de presión” y le pregunta si tiene tiempo al otro día en la mañana para hacer algo cortico. Segundos después vuelve a intervenir Pardo y expresa literalmente: “Lo que ustedes necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir eso. No que diga que es falso”. Cadena añade: “Y sí fue cierto que confió en una promesa ilegal”. Monsalve interrumpe diciendo: “Con lo que me meten alcanzo a Uribe Noguera a 58 años”.

Todos se ríen y Pardo señala: “En este momento lo que usted tiene que hacer es …”, y Cadena agrega: “Romper el hielo”. Más adelante indica: “Lo que yo digo es que mañana a primera hora presentó el recurso y eso es más importante que todas las declaraciones que hicieron falta”. En actitud insistente Pardo se mete para decir: “Si no se hace ya nos jodimos”, y después afirma: “Mientras no haya sentencia todo es posible”.

El abogado Cadena asiente el comentario de Pardo con una sucinta expresión: “Obviamente, claro”. Al final, y antes de despedirse, en la grabación se oye la voz de Pardo diciendo: “Ahorita lo único que están hablando es que cerraron investigación. No más. Eso no significa hasta ahora nada”. Después de unos breves segundos, el video concluye con el comentario de Monsalve diciendo: “Me escribió una niña de El Espectador y yo no quise salir. Que si le iba a dar entrevista a El Espectador”. Hasta ahí el diálogo conocido por este diario, que en detalle tuvo que explicar el abogado Diego Cadena a la Fiscalía.

El próximo 3 de septiembre quien deberá acudir a la justicia será el expresidente Álvaro Uribe. Al día siguiente deberá hacerlo el congresista Hernán Prada. Ambos ante la Corte Suprema de Justicia. De antemano, en círculos allegados a los dos congresistas se sabe que su posición será la misma que la planteada por el abogado Diego Cadena a su ingreso a la Fiscalía el pasado 23 de agosto. Es decir, que fue Monsalve quien los buscó con la intención de declarar y de retractarse de sus señalamientos a Uribe.

Diego Cadena recalcó ese día: “Juan Guillermo Monsalve nos buscó a través de unas personas que voy a declarar y a manifestar en la diligencia. Nosotros no lo hemos buscado. Él buscó diferentes personas para que lo escucharan. Ahora él cambia la versión de los hechos. Eso es todo lo que puedo decir por ahora”. En los próximos días se sabrá cuál es la determinación de la Fiscalía, lo mismo que en el caso de otras personas vinculadas al caso. Lo propio hará la Corte Suprema con los congresistas.