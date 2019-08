"Me descontaron durante 12 años y no pagaron mis prestaciones": periodista sobre El Nuevo Siglo

Redacción Judicial

Alejandro Isaacs trabajó por 31 años en el diario El Nuevo Siglo. Este periodista destinó la mitad de su vida más un año a escribir para las páginas del diario fundado por Laureano Gómez en 1936 -cuando solo era conocido como El Siglo-, casi siempre cubriendo los hechos relacionados con Bogotá. Sin embargo, hace dos meses decidió ponerle fin a su vinculo con dicha empresa editorial. Se cansó de que no pagaran las prestaciones que la ley establecía y que aún así le descontaran de su sueldo la parte que le correspondía.

Según denunció Isaacs, el diario de corte conservador llevaba sin pagarle salud y pensión desde hace varios años. Hecho que se vio agravado con un difícil diagnóstico: tenía cáncer de próstata. Después de varios recursos legales, de acuerdo con el periodista, logró que pagaran los aportes de la EPS para recibir el tratamiento por su enfermedad. Pero, según cuenta en su denuncia, solo hicieron el pago por una vez y después volvieron a dejar de pagar las prestaciones, desde entonces han pasado tres años. Por esta razón, aseguró el periodista, decidió renunciar “con justa causa”, el pasado 17 de junio.

Ante este hecho, El Espectador habló con Alejandro Isaacs sobre su caso y sobre las posibles irregularidades cometidas por El Nuevo Siglo. Así mismo, trató de hablar con este diario, pero fue imposible obtener declaraciones de ellos.

¿Cómo se entera usted que el Nuevo Siglo no pagó sus prestaciones?

Inicialmente nosotros los periodistas, antes de que Álvaro Uribe tumbara los regímenes especiales, nos pensionábamos a los 50 años. Entonces hace 10 años fui a buscar a Colpensiones y vi que me faltaban 11 años de pensión. Hace tres años me encontraron cáncer de próstata e iba ir de una para el quirófano, pero me tocaba pagar un montón de plata. Entonces ellos no pagaban salud ni pensión, sino que de vez en cuando me pagaban las consultas en la Liga contra el Cáncer. A mí me tocó meterles una tutela. Le dije al doctor Juan Gabriel Uribe, director del diario, que me pagara la pensión y la salud que tenía que operarme y me dijo “ya le pago”, pero nunca pagó. Pasó un mes y entonces yo les puse una tutela al Nuevo Siglo y Compensar para que me atendieran. Fallaron a favor mío, como era obvio, pero no pagaron. Entonces les metí un desacato y ahí sí pagaron. Pero solo pagaron en ese momento y desde hace tres años no pagan. Entonces dije esto no me lo aguanto más, voy a renunciar, yo no voy a negociar mi dignidad y quiero dejar un precedente para los periodistas y colombianos.

¿Impidió esta acción cometida por su empleador que fuera atendido por su cáncer?

Estos tres años ellos no quisieron volver a pagar. Compensar ha sido muy querido. Yo voy allá al departamento jurídico y me dan la orden. Yo voy a cada tres meses para que me analicen a ver cómo estoy. El asunto es con el Nuevo Siglo. ¿Cómo así que pagan solo una vez después del desacato y ya? También les dije “oiga, páguenme que ya me voy a pensionar”. Entonces, como yo no tengo que rogar nada, empecé a pagar el mínimo en Colpensiones y en la EPS y desde agosto estoy pagando por mi parte.

No pagaron prestaciones, ¿pero le siguieron descontando su parte de estas?

Claro. Me descontaron durante 12 años y no pagaron. Le digo a todos los colombianos que guarden todos los desprendibles porque eso es prueba. Yo tenía todos los desprendibles y eso me ayudó. Yo duré 31 años y 55 años en el periódico y con base en eso fui a Colpensiones y les dije a mi me falta 12 años de pensión ¿dónde están? Me dijeron que lo demostrara y pues yo fui con todos los recibos de pago y Colpensiones falló a favor mío.

¿Desde cuándo no pagaban la salud y la pensión?

Desde hace tres años no me pagan ni salud ni pensión. Uno entra a mis archivos en la EPS y Colpensiones y se ve que no han pagado.

¿Cuál fue la razón que le dio el periódico para no pagarle las prestaciones?

Ellos hace 15 años se acogieron a la ley de quiebras. Y ellos se han escudado ante mucha gente es porque andan mal de plata. Esa ley lo que dice es que las primeras acreencias que tienen ellos es con los empleados. Un hecho curioso es que entré a la Dian y estos tipos aseguran que pagaron salud y pensión. ¿Qué tal eso?

¿Ha tratado de conciliar la empresa con usted?

A raíz de la publicación de mi caso en redes sociales me llamaron a conciliar, pero antes no lo hicieron. Yo renuncié el 17 de junio y solo hasta la semana pasada me llamaron cuando puse todo en las redes. Antes no me habían dicho nada.

¿Cuál fue la reacción del periódico tras la demanda?

No sé. Solo hay dos o tres personas que manejan el diario, las publicaciones y el resto son practicantes. Yo creo que voy allá y no conozco a nadie. Los últimos 9 años yo estuve en teletrabajo. Nunca iba al diario.

En su carta de renuncia usted dice que le bajaron el sueldo ¿por qué lo dice?

Yo en los 90 alcancé a ganar 4,2 salarios mínimos y hoy gano menos de dos salarios mínimos. Mi contrato terminó siendo por $1.150.000. Durante 13 años no me aumentaron el sueldo. El 17 de junio, cuando yo me retiré, todavía me debían cuatro quincenas y dos primas. Me he tenido que apoyar de mi familia y en mis ahorros. Ahora voy a pensionarme con el mínimo, mientras que fallan en mi proceso. Solo quiero que me paguen mi plata, no quiero ni siquiera una indemnización.

¿Conoce de otros casos?

Sí, en mi Facebook muchos decidieron contar su caso. Hay una señora que tiene 72 años y entró a trabajar allá en 1999 y estuvo hasta 2004. Cuando entró la afiliaron al Seguro Social pero nunca pagaron entonces no se pudo pensionar. Uno entra a mi Facebook o mi Twitter y hay una cantidad de casos.