Piden reabrir investigación a Junta de Ecopetrol por caso Reficar

Redacción Judicial

El ciudadano explicó que varios funcionarios de Ecopetrol no solo desconocieron el cumplimiento de sus funciones, sino que no protegieron el patrimonio público de los colombianos.

El pasado 6 de junio, la Contraloría archivó la investigación a varios miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que eran investigados fiscalmente por el descalabro a la Refinería de Cartagena (Reficar). Entre ellos, se encontraba el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, así como otros funcionarios y directivos. De acuerdo con el informe, no había elementos para asegurar que eran responsables, pero el ciudadano Luis Alfonso Vargas, director de Red Ver Capital, le envió una carta al contralor general, Edgardo Maya, pidiéndole la reapertura del caso fiscal.

En su petición, el ciudadano hace un recuento de los principales hechos de cómo supuestamente se originó los sobrecostos desde 2003. Luis Alfonso Vargas sostuvo que Ecopetrol, mediante Decreto 1760 de ese mismo año, pasó de ser empresa industrial y comercial del Estado a sociedad pública vinculada al Ministerio de Minas y Energía, y que allí se estableció que su administración se llevaría por parte de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. (En contexto: Contraloría archiva investigación a ministro Cárdenas y a Junta Directiva de Ecopetrol)

También señaló que el Plan Maestro de Desarrollo (PMD) fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002 -2006 y ratificado para 2006 -2010. Por eso, se lee en la carta, la Junta Directiva asignó la búsqueda de empresas privadas para la ingeniería y construcción de la refinería mediante contrato “llave en mano”, para evitar los sobrecostos en su construcción. El ciudadano dijo que después de haber sido declarado el PMD de importancia nacional, por el Conpes 3312 de 2004, se conformó un Comité integrado por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

Sin embargo, Luis Alfonso Vargas explicó que el Conpes 3336 de 2005 modificó el programa indicando que Ecopetrol fuera el operador del PMD y que esa decisión “en ningún momento se tuvo en cuenta teniendo los recursos para ello”. Afirmó que Glencore se quedó con la subasta y, en fusión con Ecopetrol, surgió la Refinería de Cartagena S.A. (Reficar) sin tener en cuenta, según su petición, que la empresa de origen suizo no contaba con la experiencia en proyectos de refinerías. Después indicó que en 2007 Reficar celebró un contrato con Chicago, Bridge & Iron, con un plazo hasta 2012, para terminar las obras con contrato de “llave en mano”. (Le podría interesar: Glencore, relacionada con sobrecostos en Reficar, es investigada en EEUU)

En 2009, explicó el ciudadano, Glencore abandonó el proyecto sin ninguna sanción y Ecopetrol recompró sus acciones. “Es decir, la empresa, a partir de ese entonces, sola adelantaría el proyecto con los costos de la recompra y sin aplicar sanción alguna por el incumplimiento de Glencore”, precisó Luis Alfonso Vargas, quien agregó que en junio de 2010 Reficar modificó la modalidad de contratación por costos reembolsables para que permitiera “extender sin límite los gastos de inversión”.

En la carta se lee que en el proceso de responsabilidad fiscal que fue abierto en 2017 “no están todos los funcionarios miembros de Junta Directiva de Ecopetrol ni del Comité Interinstitucional que tomaron la decisión de escindir de la entidad (…) la adjudicación a Glencore y su debacle al abandonar el PDM sin imponer alguna sanción económica al respecto" Y que estos hechos, según Luis Alfonso Vargas, se dieron entre 2006 y 2010 “con anuencia de los ministros de Hacienda, de Minas y los directores del DNP, así como tampoco figura ninguna de las firmas que ejercieron la revisoría fiscal”. (Lea también: Reyes Reinoso, investigado por caso Reficar, dejará de recibir su sueldo de $54 millones)

Al ciudadano le llamó la atención que los ministros de Hacienda y de Minas, y los directores del DNP, hicieron parte de la Junta Directiva y que también hicieron parte del Comité Interinstitucional. “Su Junta Directiva estaba integrada por los ministros de Minas Hernán Martínez Torres, el de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, y Esteban Piedrahita como director del DNP (…). Ninguno de ellos figura en el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría”, dijo Luis Alfonso Vargas.

“Los funcionarios citados no solo desconocieron el cumplimiento de sus funciones, sino que no protegieron el patrimonio público de los colombianos”, agregó Luis Alfonso Vargas, quien, además, le pidió al organismo de control fiscal que revise las imputaciones fiscales efectuadas “puesto que no están todos los involucrados”. (Le sugerimos: Contraloría General pone lupa a estados financieros de Reficar)