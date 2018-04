Presidente de Ecuador dice que secuestro de periodistas es un “problema mundial”

Redacción Judicial

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió a la importancia del apoyo internacional con respecto al secuestro de los periodistas del diario El Comercio. "No es un problema de Ecuador, es un problema del mundo" señaló.

Este miércoles el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió al secuestro de los tres trabajadores del diario El Comercio, secuestrados el pasado 26 de marzo. En compañía del cuerpo diplomático de ese país, el primer mandatario señaló en el Palacio de Gobierno la importancia del apoyo internacional, refiriéndose específicamente a los países que han contado con experiencia en este tipo de situaciones.

Asimismo, lamentó que el conflicto armado en Colombia alcanzara, en los últimos meses, las fronteras con Ecuador: "El asunto es extremadamente delicado, ustedes lo conocen. El hermano país de Colombia ha vivido un conflicto armado desde hace muchísimo rato, con muchísimas muertes, extorsiones, secuestros, bandalaje y narcoterrorismo, que lastimosamente a mediados del período que he cumplido hasta el momento se fue acercando hacia Ecuador", dijo.

De igual forma, se refirió a los problemas que, para él, dejó el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según Moreno, el anterior periodo presidencial permitió que en la frontera transitaran los negocios del narcotráfico y tildó de actuar con excesiva permisividad. “Claro, vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transitara por nuestro territorio".

El primer mandatario reiteró su decisión de combatir la delincuencia en la frontera con Colombia, razón por la cual el gobierno de Ecuador ya dispuso a 12.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía quienes se encararán de combatir el narcotráfico en la frontera. Moreno concluyó con un llamado a los secuestradores a quienes les pide que piensen en las familias y en los seres queridos de los periodistas en cautiverio. "Si no marchamos juntos y no pensamos el uno en el otro no vamos a ninguna parte", finalizó.

Con respecto al comunicado del Frente Oliver Sinisterra en el que aseguró que las tres personas habían sido asesinadas, el presidente Moreno dijo que Ecuador sigue verificando la información publicada en varios medios de comunicación. Sin embargo, el ministro de defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aseguró que después de hacer un análisis de inteligencia no se encontró ningún elemento que permitiera confirmar si el documento era autentico o no.

