El traslado de sitio de reclusión de Hilda Niño fue por una tutela, no por nuestra gestión: Uribe

La exfiscal ha declarado durante años que en la administración de Eduardo Montealegre, como fiscal general, se orquestó en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe. Su testimonio hace parte del expediente de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra detenido en su domicilio por el proceso que avanza en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal publicó, a través de sus redes sociales, un video en el que se refirió al capitulo relacionado con la exfiscal Hilda Niño, una de las mencionadas en el expediente que profirió la Corte Suprema contra Uribe.

La exfuncionaria, que se encuentra pagando una condena por gestionar ilícitamente la inclusión de dos narcotraficantes en Justicia y Paz, ha declarado durante varios años que que en la administración de Luis Eduardo Montealegre, como fiscal general, se orquestó un complot en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe que consistía en otorgar beneficios a los paramilitares que relacionaran a los Uribe con esa organización delincuencial.

En su versión, Uribe dijo que supo de Niño cuando Hernándo Torres Barrera lo visitó y le contó que una fiscal detenida, perteneciente a una familia amiga suya, tenía información sobre gestiones de la Fiscalía para afectarlo a él y a su hermano. Tras conocer esta información, señaló que le pidió al abogado Diego Cadena, (también dentenido actualmente por los mismos hechos) que verificara el tema.

“La ex Fiscal Hilda Niño confirmó al dr. Cadena la versión que ratificó después ante el Magistrado Reyes de la Corte. El Magistrado Reyes manifiesta que el dr Cadena conocía a la ex Fiscal e insinúa un posible acuerdo para la denuncia en contra de la Fiscalía. Nunca fue así”, aseguró el expresidente y añadió que Cadena habló con la ex Fiscal en 2017 pero de otros temas, toda vez que la información que le dio Torres Barrera fue el 9 de abril de 2018.

Aseguró Uribe que el traslado de sitio de reclusión de la exfiscal fue posible gracias a una acción de tutela de la Corte y no a un favor de su parte. “El Magistrado Barceló supuso que el traslado obedecía a una gestión nuestra y le compulsó copias al dr. Cadena para que lo investigaran. El Magistrado Reyes (quien después tomó el caso) no mostró interés en este punto específico”, explicó.

Finalmente, manifestó que todo lo que ocurría respecto a su investigación fue enviado a la Corte Suprema de Justicia porque pensó que era transparente mantener informado al alto tribunal. No obstante, que esto fue interpretado por el magistrado (Reyes) como una maniobra para inducirlos al error.

El pasado 25 de agosto, tras un proceso de casi tres años, finalmente fue condenada la exfiscal Hilda Jeaneth Niño por haberse valido de su condición de fiscal a cargo de la situación jurídica del Bloque Vencedores de Arauca, para recibir dádivas de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, y Orlando Villa Zapata a cambio de omitir su conducta de narcotraficantes, para presentarlos como destinatarios y beneficiarios de Justicia y Paz, hoy Justicia Transicional.

La Corte Suprema le dio el visto bueno a su preacuerdo a comienzos de este año, pero solo hasta mitad de año la Sala de Primera Instancia le leyó la sentencia y cumplida esa diligencia Niño quedó formalmente condenada. La exfiscal, que lleva tres años detenida, fue condenada a 64 meses y un día de prisión en la Escuela de Carabineros de la Policía como coautora responsable del delito de cohecho, y deberá reintegrarle al Estado los $245 millones que recibió del exnarco.

Niño reconoció que recibió un dinero a cambio de entregarle información privilegiada a Orlando Villa Zapata, ex segundo jefe del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, y quien recibía órdenes del Mellizo; para evitar la extradición de este último a Estados Unidos por narcotráfico. En resumen, como ella misma aceptó al someterse a ese preacuerdo, la exfiscal “se comprometió a adelantar labores como Fiscal de Justicia y Paz, para lograr la inclusión de los dos traficantes de estupefacientes y los consecuentes beneficios que ello acarrearía”.

Por otro lado, su rol en el caso Uribe se ve difuso. Inicialmente la exfiscal había dicho que sería un complot la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Una conspiración supuestamente orquestada por el exfiscal general Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y otras personas. Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema escuchó su versión y al preguntarle sobre varios encuentros que tuvo con el abogado Diego Cadena, encontró inconsistencias en su relato.