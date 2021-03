“A ellos se los llevaron a otras fincas”: joven rescatado del grupo de ocho desaparecidos en Antioquia

Mauricio Ramírez, el joven de 21 años rescatado en el Bajo Cauca antioqueño, aseguró que él y otros siete jóvenes fueron secuestrados el 27 de febrero por dos hombres armados cuando la tractomula en la que iban de polizones se detuvo en una estación de gasolina. Sus compañeros siguen desaparecidos.

Continúa la incertidumbre para las familias de los ocho jóvenes que fueron secuestrados el 27 de febrero de este año en el Bajo Cauca antioqueño. Los muchachos se desplazaban pidiendo aventones desde Anserma (Caldas), para llegar hasta Cartagena, con el objetivo de conocer el mar. Sin embargo, el sueño se vio frustrado por dos hombres armados que los secuestraron cuando la tractomula en la que iban colgados se detuvo en una estación de gasolina, según cuenta Mauricio Ramírez, el único liberado de los jóvenes que hoy están desaparecidos.

Ramírez fue encontrado por la Policía de Antioquia en una finca ubicada en zona rural de Cáceres, el lunes 8 de marzo. Aunque el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, le atribuyó los hechos a Los Caparros, el joven asegura que los hombres armados en ningún momento se identificaron. Los retuvieron y posteriormente los llevaron a lugares distintos. Él terminó en una finca donde le tenía que dar de comer a los animales.

“Caminamos mucho, los minutos se me hicieron eternos y luego me quedé solo, no estuve con nadie. Solo tenía que trabajar y que me iban a pagar por eso (...) A ellos dicen que se los llevaron a otras fincas supuestamente a trabajar”, detalló Ramírez en entrevista con Blu Radio.

Le recomendamos leer: Rescatan a uno de los jóvenes que desaparecieron en el Bajo Cauca antioqueño

Aparentemente este joven fue liberado porque su columna está desviada y hace aproximadamente dos años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, operación donde le pusieron 20 tornillos.

“Estuve trabajando por 12 días (...) Me trataban bien, no me faltaba la comida, pero no podía salir e irme. Como no podía hacer mucho me pusieron a darle comida a los animales”, agregó Ramírez a Blu.

El joven se encuentra en compañía de su familia. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre continúa pues sus amigos están desaparecidos y no hay rastros. Algunos de los nombres de los otros jóvenes corresponden a: José David Valencia Ramírez, de 15 años; Cristian Luna Valencia, de 17 años; Andrés Fernando Valencia, de 15 años; Cristian Daniel Rendón Cardona, de 20 años; y Emmanuel Aguirre, de 15 años.

“Que por favor se conmuevan de estas mamás, que estamos muy desesperadas, que queremos tener a nuestros hijos; que por favor los suelten”, dijo Mónica Álvarez, mamá de uno de los desaparecidos a Noticias Caracol. Este viernes 12 de marzo se realizará una marcha en el municipio de Risaralda, Caldas, para exigir el regreso de los jóvenes de quienes aún no se conoce de su paradero.

Los Caparros son una organización criminal que se disputa el territorito del bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba con el Clan del Golfo. Esas zonas hacen parte de un corredor estratégico para las organizaciones relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

Le recomendamos leer: Jóvenes desaparecidos en el Bajo Cauca antioqueño fueron secuestrados por Los Caparros