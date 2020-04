Alcalde de Fusagasugá prohibirá la entrada de personas de Bogotá al municipio

Jairo Hortúa aseguró que no permitirá el ingreso de personas provenientes de Bogotá.

El alcalde de Fusagasugá, Jairo Hortúa, anunció que para prevenir el contagio por el nuevo coronavirus en el municipio, se prohibirá la entrada de personas de Bogotá. Los puestos de control aumentarán para evitar que ingresen visitantes durante la Semana Santa.

“Quiero decirles como alcalde de Fusagasugá que no vamos a permitir la entrada de personas que pretendan pasar vacaciones en Fusagasugá. Esto no es un juego, esto no es un paseo: el que salga se quedó por fuera. Esta decisión la hemos tomado porque vamos a proteger a nuestra población, pase lo que pase", afirmó Hortúa.

El alcalde manifestó que no se permitirá el tránsito de vehículos con más de un ocupante, salvo que sea una emergencia médica. El municipio solo contará con una vía de acceso. "Tenemos garantizado el abastecimiento, tenemos garantizado un solo caso y lo hemos controlado. No vamos a permitir que por personas irresponsables pongamos en riesgo a la demás población", señaló el alcalde.

El mandatario local hizo un llamado a los ciudadanos para que acaten las medida de aislamiento preventivo obligatorio dictadas por el Gobierno. Pide que se tome en serio la pandemia y se escuchen las recomendaciones.

Varios municipios de Cundinamarca estarán militarizados: Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Girardot, Mosquera, Madrid, Funza, Fusagasugá y Cajicá. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la cuarentena.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que se seguirán imponiendo comparendos a las personas que incumplan las restricciones de movilidad.

Sigue siendo muy alto el número de ciudadanos que irresponsablemente sale a la calle arriesgando su vida y la de miles de personas. Seguiremos imponiendo comparendos e incrementando los operativos. !La cuarentena se respeta!. #EchePaLaCasa pic.twitter.com/z0ztWbDDpn — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 2, 2020