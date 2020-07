El hecho, que ocurrió en Palmira (Valle del Cauca), se conoció gracias a los trinos de la persona que lo habría atendido en la casa de cambios. El hombre había recibido el dinero como sueldo por dos días de trabajo cortando caña.

Camilo Guzmán es un empleado de una casa de cambios en Palmira (Valle del Cauca) que rechazó a través de su cuenta de Twitter el hecho de que un adulto mayor fuera engañado con el sueldo que recibió por dos días de trabajo como cortador de caña. El señor llegó al local de divisas para pedir que le cambiaran unos dólares. Guzmán, quien fue la persona que lo atendió, rápidamente se dio cuenta de que los billetes que el hombre tenía no eran dólares, sino bolívares, una divisa cuya devaluación durante los últimos 20 años llevó a que el billete de más alta denominación, el de 50.000, no alcance para pagar un café.

“Al yo revisar el dinero, me percato de que evidentemente no era la moneda de la cual don Ricardo decía tener y por el contrario me había entregado bolívares fuertes”, explica el trabajador de la casa de cambios en su cuenta de Twitter, quien contó que en ese momento el señor le pidió que le dijera en cuántos pesos se podía convertir el dinero.

Los 5.000 bolívares fuertes se convierten en 74 pesos colombianos. El hecho se volvió viral en redes sociales. Incluso, la alcaldía de Palmira rechazó lo sucedido y pidió ayuda para dar con la ubicación del hombre. Al encontrarlo, se supo que el verdadero nombre del señor de la tercera edad es Humberto.

“Hay algo que ningún gobernante puede decretar y eso es la honestidad. De los valores de cada quién depende que no haya más engaños como el que sufrió don Ricardo”, dijo Óscar Escobar, alcalde de Palmira.

“Gracias a los palmiranos solidarios con don Humberto. Hoy los medios de comunicación se unen para visibilizar más el engaño del que fue víctima, la unión de una ciudadanía resiliente y las acciones de la institucionalidad para mejorar su calidad de vida”, publicó la alcaldía de Palmira en Twitter.

