Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, informó que en la capital del Valle del Cauca habrá ley seca desde el sábado 20 de junio a las 5:00 a.m. hasta el martes 23 de junio a las 5:00 a.m.

En Cali habrá ley seca desde el sábado 20 de junio a las 5:00 a.m. hasta el martes 23 de junio a las 5:00 a.m. La alcaldía de Cali informó que además regirá un toque de queda desde las 10:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. de los días sábado, domingo y lunes festivo. Ambas medidas incluyen a las zonas urbanas y rurales de la ciudad.

También le puede interesar: Así será el pico y cédula en Cali del 16 al 30 de junio

“Vamos a tener un plan de choque para la seguridad. Tenemos al Ejército, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y los agentes de tránsito, los cuales estarán ubicados en las entradas y salidas del distrito“, dijo Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Agregó que en la ciudad habrá operativos tanto para el control de armas como para monitorear la movilidad de la ciudad.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: Así será el pico y cédula en Cali del 16 al 30 de junio

Día sin IVA

“Para el viernes 19 de junio estamos aspirando hacer un piloto de un día sin IVA 24 horas, lo que queremos es aplicar una estrategia con Inspección Vigilancia y Control (IVC) para reducir al máximo el riesgo de que las personas cuando van a adquirir sus productos les vendan a un precio superior”, dijo Rojas. Agregó que el viernes no habrá medidas específicas para garantizar el comercio en Cali.

También le puede interesar: Con realidad virtual, construirán la memoria de un pueblo que va a desaparecer