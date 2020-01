Mujer recibe amenazas tras denunciar posible fraude electoral en Magüí Payán, Nariño

-Redacción Nacional

Antonia Melania Arizalas, habitante del municipio de Magüí Payán, Nariño, recibió varias amenazas luego de que denunciara un posible fraude electoral en los comicios que escogería al alcalde del pueblo. Los hechos sucedieron en la vereda La Victoria, municipio de Magüí Payán, Nariño.

También le puede interesar: El 'pataleo' de William García Tirado, perdedor de las elecciones en Cartagena

“Ese 27 de octubre, yo fui a votar a la mesa de la vereda La Victoria y vi como el testigo electoral del Partido Liberal, Julio Campo, llevaba a varias personas hacia el cubículo de votación. Creo que en ese tiempo en que estuve fueron más de 40 y les marcaba el voto. A mí eso me pareció incorrecto por lo que procedí a filmar con mi celular”, dijo Arizalas al Diario del Sur, quien además agregó que luego de haber presentado la denuncia a las autoridades, recibió amenazas por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas. “Días después cuando estaba en mi casa llegaron a buscarme tres hombres, en una actitud bastante agresiva, uno de ellos con un pasamontañas y armados de revólveres. Yo los alcancé a ver por una ventana y la persona que los atendió abajo, les dijo que yo había salido, si no creo que me habrían matado”.

También le puede interesar: En Tumaco la restitución de tierras está llena de incertidumbres

Arizalas dijo que a pesar de que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Fiscalía le brindaron protección especial, tuvo que salir del departamento por las amenazas. “Que no le vaya a ocurrir ninguna desgracia a mi familia. Pienso que no es justo que se me esté persiguiendo, sólo por proceder como una buena ciudadana y denunciar un fraude. Mi calvario comenzó cuando grabé ese video y ahora estoy segura que se trata de una prueba importantísima de fraude, si no creo que no me estarían persiguiendo y amenazando tanto.”

Alejandro Juvenil Quiñones, del Partido Liberal, resultó electo como alcalde del municipio con un 49,81 % (2.240 votos). Le siguió Segundo Olegario Torres del partido Polo Democrático, quien obtuvo 2.211 votos con un porcentaje del 49,16 %.

También le puede interesar: Más de 250 familias han sido desplazadas de sus viviendas en Magüí Payán, Nariño

Desde el 2017, la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó sobre la situación de desplazamiento en la zona rural del municipio de Magüi Payán por enfrentamientos entre disidentes de las Farc y el Eln.

En 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de desplazamiento y confinamiento en Nariño donde se presentaron 19 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 2.409 familias entre enero y agosto de ese año. “Los desplazamientos se han presentado por los presuntos enfrentamientos entre los grupos armados ilegales Frente Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y Ejército de Liberación Nacional, quienes disputan el control territorial”, informó la entidad. En diciembre de 2019, más de 250 familias abandonaron sus viviendas y se refugiaron en el casco urbano por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley.