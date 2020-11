Los miembros del Raizal Council (autoridad raizal) de Providencia, están solicitando al presidente Iván Duque que los integre en las mesas de trabajo, durante la definición del plan de acción para la reconstrucción de las islas, luego del paso del huracán Iota.

En un oficio enviado al presidente Iván Duque, los miembros del Raizal Council (autoridad raizal) de Providencia, están solicitando que los integren en las mesas de trabajo, durante la definición del plan de acción para la reconstrucción de las islas. Recordemos que tras el paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Gobierno Nacional puso en marcha el plan de 100 días que busca recuperar los estragos en el archipiélago.

“En ese espacio con ustedes, también definiremos una mesa de trabajo más amplia con líderes que representan los barrios de nuestras islas. Porque es nuestro territorio ancestral, por que el 95% de la población de Providencia es raizal. Porque tenemos el derecho y el deber de definir nuestro buen vivir y nuestro devenir (...)”, dice Jeniffer Bowie Archbold, delegada del Raizal Council.

También le puede interesar: Susana Correa encabezará la reconstrucción de San Andrés y Providencia

Para las familias de Providencia lo más importante es no dejar que su territorio sea construido a espaldas de ellos, pues una de las luchas que históricamente han librado es no permitir la entrada de multinacionales que pongan en riesgo su cultura y tradición. En la isla, que quedó destruida en un 98%, se prevé la construcción de 1.200 viviendas nuevas. Pero mientras se cumple, la incertidumbre para los habitantes es saber qué sigue y en dónde estarán reubicados el tiempo que tarde la reconstrucción. Asimismo, no saben qué pasará con las familias que tiene hijos en otras partes del país y dependen económicamente de sus padres.

“Señor presidente le pedimos que nuestro territorio sea protegido (...). Le pedimos que todo lo que tenga que hacer en términos de planeación, definición de lotes, aclaración de linderos, también se haga con la comunidad”, detalla Bowie en la solicitud.

También le puede interesar: Paso a paso Providencia comienza su recuperación del huracán Iota

La reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina será en dos fases. La inversión inicial será de aproximadamente $139.000 millones. Inicialmente se empezó con los trabajos de remoción de escombros para despejar el acceso de vías; se han entregado alimentos y carpas. Soldados del Ejército Nacional han asumido la tarea de despeja vías, eliminar escombros, para facilitar la movilidad. Sin embargo, desde las comunidades raizales también tienen sus reservas con los trabajos adelantados hasta el momento.

“Es de vital importancia el manejo de los escombros, ya que la limpieza se está haciendo sin planeación, se está depositando todo dentro del mar de forma indiscriminada. Hay que tener en cuenta que somos una reserva Biosfera y los residuos se deben recolectar, clasificar y sacar de las islas”, asegura la delegada de la autoridad raizal.

Otras de las peticiones

Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social, fue designada como gerente para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ella dio un informe de lo que adelantan en la isla. “Tenemos unos hitos ya cumplidos, el primero y más importante es la repartición de las ayudas humanitarias, kits de aseo, kits de cocina, colchonetas y sobre todo agua”, detalló Correa. Sin embargo, las comunidades dicen que aún hay familias esperando apoyo, pues aseguran que “las donaciones se están quedando en unos pocos sectores y es necesario que llegue a todo el mundo”. Solicitan apoyo en kits de aseo, repelentes para mosquitos, tulas y bolsas para recoger algunas de las prendas de vestir que quedaron entre las ruinas.

“Como delegados de Providencia y Santa Catalina ante el Raizal Council, necesitamos tener toda la información respecto al censo de damnificados, los que salieron y los que entraron, y los demás registros e informes que se realizan en el marco de un desastre natural”, agrega Bowie.

Según los raizales, actualmente hay familias que no quieren salir de Providencia, pues temen lo que pueda pasar con sus territorios. Es por eso, que la participación de los raizales en la toma de decisión que adelanta el Gobierno Nacional es de suma importancia.