Tenga en cuenta estas recomendaciones si viaja en avión durante Semana Santa

Redacción Nacional.

La Aeronáutica Civil estima que Semana Santa concentrará un millón de viajeros aéreos, una de las temporadas más activas en todo el año para este sector.

También representa una de las temporadas más complejas por cuenta de las lluvias y la baja visibilidad que suele presentarse en algunos aeropuertos, condiciones que a veces generan o se suman a problemas técnicos en las terminales aéreas. Por ejemplo, este miércoles, hubo retrasos de hasta tres horas en vuelos del aeropuerto El Dorado de Bogotá por cuenta de una falla en el sistema de luces de la pista.

De acuerdo con la Aerocivil, los principales destinos nacionales, en donde se concentra la mayor actividad durante Semana Santa, son Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Cali, Medellín, Popayán, Pasto y Bogotá. Los viajeros que van al exterior en esta época suelen ir, mayoritariamente, hacia Estados Unidos, México y Panamá.

En esta temporada, Avianca, el mayor operador aéreo del país, contará con 5.000 vuelos y estima que transportará a más de 500.000 viajeros en rutas nacionales e internacionales. La aerolínea recomienda verificar el estado de sus vuelos a través del portal aviancaultimahora.com.

Para atender el alto flujo de pasajeros, la Aerocivil elaboró una lista con recomendaciones que permiten, en la medida de lo posible, mantener un buen nivel en la operación aérea y ahorrarle tiempo a los viajeros:

- En vuelos nacionales llegue como mínimo dos horas antes del vuelo para hacer el chequeo y embarque a la aeronave, para viajes internacionales deben contar con tres horas de anticipación. El tiempo de anticipación requerido contempla lo necesario para el registro, filtros de seguridad, manejo de equipajes y cumplimiento del itinerario.

- Haga uso de la tecnología y realice su chequeo en el vuelo por medios digitales. Esto le puede ahorrar tiempo en el aeropuerto y ayudar a mejorar la movilidad, en general, de todos los terminales aéreos.

- Recuerde llevar en su equipaje de mano, sus objetos valiosos tales como joyas, portátiles, iPods, cámaras fotográficas o de video, celulares, medicinas, fórmula médica, dinero, documentos de identificación, tarjetas de crédito, cheques viajeros, tarjeta de asistencia de viajes, etc.; así como una copia de estos en un lugar seguro para identificarse, bloquear o cancelar esta documentación en caso de extravío o pérdida de los originales.

- Todo pasajero deberá exhibir el documento de identidad pertinente al momento de su viaje ante la aerolínea y las autoridades que lo requieran.

- Si viaja con niños menores de 12 años lleve a la mano el tiquete aéreo y registro civil o documento de identidad; si es un adulto responsable del menor, además de lo anterior, deberá acreditar la autorización respectiva de ambos padres, para el transporte del mismo.

- Si viaja al exterior realice el procedimiento migratorio correspondiente con la suficiente antelación, con esta medida evitará perder el vuelo. (Esté atento a las indicaciones de la aerolínea, pues en casos excepcionales las salas de embarque pueden variar).

- En el momento del check in lleve a la mano el impreso de la reserva y documento de identidad para viajes nacionales, para los internacionales debe presentar: tiquete, documento de viaje (pasaporte con los visados pertinentes u otros papeles que exijan los diferentes países Ej., pasado judicial, reserva hotelera, carta de invitación, autorización para la salida de menores, etc.), pago de impuestos de salida del país, carné de vacunas, etc. (Los requisitos de documentación para cada país se lo informan en la embajada o consulado correspondiente).