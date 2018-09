Septiembre de Jazz

Hablemos de improvisación: El Viaje en el Tiempo Existe

Gina Savino - Cantante

Un gran morral me abraza por la espalda. Pesado, incómodo. El camino inclinado y serpenteante se manifiesta ante mi presencia. Subo con esfuerzo. Nada fácil. Pero voy aprendiendo a controlar el ritmo, el tempo, los intervalos, mis pasos. Y mi cabeza juega con eso mientras mi corazón palpita constante.

La agitación altera mi respiración, me distrae. El pulso cardíaco se acelera y ahí se mantiene. Voy pensando. Mis pensamientos entienden “volar”. Un fuerte deseo por saltar al vacío y volar. Ansiedad, y un revoltijo lento detrás del ombligo.

Como sin darme cuenta, perdida en la mente, de pronto estoy arriba. En la cima de la colina. Respiro profundo. Largo y profundo. Reviso el majestuoso paisaje, reviso por dentro... me siento valiente.

En un segundo, siempre inesperada, la enorme tela se abre detrás de mí. Contemplo el silencio. Respiro hondo de nuevo. Apoyo bien los pies sobre el suelo y la música comienza. Intento andar hacia adelante. Con mucha resistencia, logro correr y me lanzo al abismo. Un soplo de viento me separa del suelo, tira de mí, brioso hacia arriba, y me pone a volar.

Puede leer: Hablemos de improvisación: Improvisar

Estoy a su merced. Lo siento rozar mi piel. Aguzo mis sentidos y danzo con él. Estoy alerta a sus movimientos. Al cambio de alturas, de eje. Busco mantener el equilibrio. Corregir el curso. Cada movimiento mío, o suyo, modifica el paisaje. Cambia la historia. Atención, concentración, reacción, fluidez. El recorrido y el punto de aterrizaje los desconocemos. Vamos juntos diseñando el viaje y nos movemos al unísono.

Siento cómo me desprendo de mi cuerpo. Me vuelvo sonido y todo lo que existe es inhalación… exhalación. Parte del aire. Continua, constante, rítmica, cambiante. La mente se disipa, el alma se expande. Visito mundos, espacios desconocidos. Danzo, inmaterial, con el viento desde mi universo. Conecto, conmuevo, transformo, transporto. Una vez más compruebo que el viaje en el tiempo existe.

Puede leer: Hablemos de improvisación: La maceta más pequeña del jardín

He perdido la noción de él. Abro los ojos y reacciono. Estoy ahí, había desaparecido por completo de mi memoria. Veo las siluetas de gente, las luces del escenario, percibo el movimiento del cuerpo del bajista a mi lado izquierdo y una leve vibración me grita que estoy muy cerca del platillo del baterista a mis espaldas. Respiro profundo y sonrío por dentro.