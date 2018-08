77,9 % de colombianos saldría a votar la consulta anticorrupción: Opinómetro

-Redacción Política

Los resultados del Opinómetro, de Datexco, publicados este viernes por W Radio revelaron que el 77,9 % de los encuestados saldría a las urnas el próximo 26 de agosto para votar la consulta anticorrupción. En contraste, el 22,1 %, que respondió a la pregunta “¿Qué tan probable es que usted vote en la próxima consulta anticorrupción?”, señaló que no votará la iniciativa popular.

La medición también indagó sobre el conocimiento que tienen los colombianos acerca de la consulta y los siete mandatos que incluye. En ese sentido, el 64,3 % expresó que sí conocía o había oído hablar de las siete preguntas que se incluirán en el tarjetón, mientras que el 33,9 % dijo que no. Un porcentaje más bajo respondió No sabe (1,7 %) o no respondió (0,1 %).

También se consultó pregunta por pregunta, en donde seis de siete el Sí ganó por abrumadora mayoría. Por ejemplo, en cuanto a la reducción del salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, el 95,2 % de los encuestados expresó que sí lo aprobaría. Sólo el 3,2 % dijo que no.

Sobre la propuesta de cárcel para los corruptos y no permitir que vuelvan a contratar con el Estado, el 97,9 % aseguró que votaría afirmativamente. Un 1,4 % dijo que no lo aprobaría. En cuanto a la obligatoriedad de que los congresistas deben rendir cuentas de asistencia, votación y gestión, el 97,6 % señaló que lo aprobaría y un 0,9 % expresó que no.

La encuesta refleja que gran parte de los encuestados está de acuerdo con lo que propone la consulta anticorrupción y que, en la teoría, no habría líos en que cada una de las preguntas obtenga la mitad más uno que requieren para que se conviertan en mandatos de obligatorio cumplimiento por parte del Estado.

Sin embargo, el verdadero reto de la consulta es que el domingo 26 de agosto acudan a las urnas más de 12’100.000 ciudadanos a votar para que se cumpla el requisito que exige la ley de superar un umbral de participación del 33,3 % del censo electoral actual.

La gran mayoría de los partidos políticos ha mostrado estar a favor de la consulta anticorrupción, con excepción de varios miembros el Centro Democrático, quienes han señalado, a pesar del compromiso que asumieron el pasado mes de abril, de salir a hacer campaña por el Sí en la consulta. Por ejemplo, el expresidente y senador Álvaro Uribe ha dicho que no apoyará la iniciativa y que, por el contrario, promoverá las iniciativas radicadas por el gobierno de Iván Duque Márquez.

Por su lado, el presidente del Senado, Ernesto Macías, expresó en la radio que votará en la consulta, pero que su voto será negativo para la propuesta de reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado de 40 a 25 SMMLV.