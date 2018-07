Duque, en busca un “gran pacto” por Colombia

-Redacción Política

Son muchos los desafíos que el gobierno de Iván Duque, presidente electo, tendrá que enfrentar de cara a las coyunturas actuales del país, que en tres semanas quedará en sus manos. La fragilidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, el aumento de cultivos ilícitos, la crisis en Venezuela y la lucha contra la corrupción son apenas algunos de ellos.

Pero el uribista no estará solo. Como lo dijo este martes en la Cumbre Concordia Américas 2018, celebrada en Bogotá, en los próximos cuatro años trabajará de forma articulada con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para que “la legalidad, el emprendimiento y la innovación sean las bases del desarrollo del país”.

Lea más: “Duque tendrá que unir al país”: Matthew Swift

“Acuñamos a nuestra campaña a la Presidencia la frase ‘el futuro es de todos’ porque el futuro no tiene ideología, no les pertenece solamente a unos. Y lo que más deseo hoy es decirles a los colombianos que ha llegado el momento de hacer ese futuro, y eso implica concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide, llegar a acuerdos para que nuestro país tenga un buen puerto de destino”, aseguró Duque durante su conferencia.

Por eso, hizo una invitación a construir un “gran pacto”: “esa Colombia es posible, esa es la que quiero llamar a construir con un gran pacto con el sector privado y la sociedad civil, recorriendo el territorio colombiano, y que sea la base de nuestro plan de desarrollo. Estoy listo para asumir este reto".

Le puede interesar: Paz y economía, ejes temáticos de la Cumbre Concordia

A su vez, enumeró los principales desafíos que encarará en su mandato. El primero, tiene que ver con entender “que no somos un país petrolero”; el segundo, simplificar el sistema tributario y formalizar el empleo; el tercero, mejorar la cobertura y la calidad de la salud y la educación; cuarto, acabar la corrupción y la desigualdad. “Corrijamos los errores del pasado y corregir significa ponerse de acuerdo para definir el rumbo de nuestro país”, dijo.

“Activemos la resiliencia, ese es nuestro sello: estar siempre en la capacidad de sortear las dificultades y levantarse. Levantemos el empleo, levantemos el turismo, levantemos la inversión, levantemos nuestro espíritu nacional”, concluyó Duque, quien también incluyó en su ponencia la "necesidad de hacer un Acuerdo Nacional para corregir los errores de acuerdo de paz", de pensar en la sostenibilidad ambientar y de aplicar nuevas tecnologías.

Lea también: Iván Duque y Marta Lucía Ramírez fueron acreditados como presidente y vicepresidenta

La Cumbre Concordia Américas 2018, llevada a cabo el 16 y 17 de julio, es un evento regional que, en alianza con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Fenalco, Noticias RCN y NTN24, puso a dialogar a reconocidos líderes políticos y empresariales, especialistas académicos y representantes de ONG con el fin de analizar las problemáticas y soluciones de Colombia y demás países de Latinoamérica.