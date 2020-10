El Polo sin Robledo, Robledo sin el Polo, ¿qué viene?

Una abrumadora mayoría del partido dio el sí para que su senador más votado y la facción del MOIR puedan montar su proyecto político propio. ¿Quién gana y quién pierde?

Es oficial: el senador Jorge Robledo y toda el ala del MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario) darán un paso al costado y montarán rancho aparte del Polo Democrático Alternativo, la sombrilla que arropó a ambos movimientos durante más de una década. Finalmente, las mayorías del partido votaron sí a la escisión (separación) que solicitó el propio Robledo en compañía de otros dirigentes, lo que los deja en libertad para lanzar su propia colectividad. ¿Les conviene a ambos? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué viene ahora para un partido ícono de izquierda que llegará fracturado a las próximas elecciones?

La solicitud de escisión data del 11 de septiembre, pero solo se resolvió el pasado sábado, luego de un congreso extraordinario virtual. Con la participación de 422 de los 600 delegados, el 98,8 % (417 miembros) dio su bendición a la ruptura, que implica para el MOIR abandonar el Polo en búsqueda de una personería jurídica.

Sin embargo, según confirmó a El Espectador el presidente de la colectividad, Álvaro Argote, los resultados están siendo sometidos a revisión por una comisión escrutadora y hasta hoy se levantará el acta final. En otras palabras, hasta este lunes se formalizará el divorcio. “Nos corresponde comunicar el resultado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Será una decisión autónoma siempre y cuando nadie la impugne. De esta manera, la determinación quedará en firme y ese sector queda escindido de manera legal y política”, explicó el dirigente.

La separación de cobijas implica la pérdida de 333.511 votos de los 637.817 que logró el Polo en su lista al Senado, sumado al 35 % de sus miembros del Comité Ejecutivo y el 37 % de los delegados del congreso de la colectividad. Ello significa, en plata blanca, perder al senador más votado y una de las cabezas más visibles del Polo: Jorge Robledo. No es poca cosa. En los pasados comicios, solo Robledo se hizo a 226.099 votos, casi la mitad de lo que consiguieron juntos los otros cuatro senadores elegidos.

De hecho, en febrero, el congresista admitió que estaba intentando salirse del partido desde hace rato. Sin embargo, dijo que no lo había hecho “porque he jugado a ayudarle al Polo a mantener el umbral. No voy más porque la decisión es ser candidato a presidente”.

Y precisamente la búsqueda de una candidatura propia explica en parte la separación de cobijas. Si bien en su petición, Robledo y su combo advertían de “diferencias de orden táctico y de enfoques sobre cómo abordar la compleja situación nacional”, así como del papel del Polo en las elecciones y la lectura del momento político, hay más hechos que explican la salida. El principal es el descontento con Gustavo Petro, otro disidente del Polo, en una eventual consulta de fuerzas de izquierda con miras al proceso electoral de 2022.

Las diferencias con el exalcalde datan de las elecciones de 2018, cuando Robledo decidió jugársela por Sergio Fajardo en primera vuelta, y luego en segunda por el voto en blanco, en lugar de Petro, lo que desató constantes enfrentamientos entre ambas alas políticas que siguen vigentes. Lo que demuestra la escisión es el grado al que llegó la puja.

“Tenemos diferencias que no nos permiten cohabitar en la misma casa. Hicimos varios intentos, pero lo que aceptó la mayoría fue la de escindir como única solución a las diferencias. Eran dos proyectos distintos sobre un mismo techo”, explicó el representante a la Cámara Jorge Gómez, uno de los que parten cobijas con Robledo.

De hecho, otro congresista de esa facción que pidió no ser identificado sostuvo que el lío también es que en el Polo ya están pensando en un gran acuerdo rígido para el 2022, sin considerar lo dinámico de la política y los desarrollos que se pueden dar. “No sabemos cómo van a terminar los escindidos de partido como la U, los liberales y lo que pase con los verdes. Nuestra consigna es juguemos sí, pero en el camino vamos viendo con quién jugamos”.

Frente al factor Petro, otro de los consultados reclamó por la actitud beligerante de este con figuras como Claudia López, a quien Robledo acompañó en campaña: “No se puede llamar a la unidad y por el otro lado darle madera a la gente. Petro no es la causa, pero sí es un elemento que refleja nuestras discrepancias”, opinó.

A su turno, el analista político Aurelio Suárez —cercano a Robledo y quien ha venido tomando distancia del Polo— defiende que el ala que busca independencia representa el proyecto que planteó inicialmente el fallecido Carlos Gaviria: “En el partido ya hay muchas interpretaciones y pareciera que hay puntos que ya no tienen cabida. En el Polo hay dos enfoques distintos de estrategia, y concepción política y social que nos les permiten estar juntos”.

Ante la duda de a quién le conviene la escisión y a quién no, Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, explica que, aunque hay oportunidad de que una facción pueda dar un paso al costado en materia legal y sin consecuencias jurídicas, la división termina afectándolos a ambos. “Se debilita el Polo y le quita capacidad de negociación para los acuerdos con miras a las campañas a Congreso y Presidencia; pero también se debilita Robledo, que llega con un partido pequeño sin mucha capacidad de maniobra”.

Para el analista, el gran riesgo hoy con el precedente que deja el Polo es que se terminen por generalizar las escisiones y que, como en los años 90, “haya una multiplicidad de partidos de izquierda que conviertan la representación política en un tema disperso, algo nada bueno para la gobernabilidad”.

Una vez aprobada y oficializada la escisión, lo que se sabe es que Robledo y compañía ofrecerán una rueda de prensa el próximo miércoles, en la que los escindidos darán puntadas de lo que se viene para el nuevo partido. La nueva corriente política, al parecer, comenzaría contactos con otras colectividades como la Alianza Verde o disidentes liberales en pro de alianzas presidenciales. El camino apenas comienza.