El expresidente amplió sus denuncias sobre supuesta injerencia de funcionarios del gobierno Duque en las elecciones de Estados Unidos. Responsabilizó al embajador Francisco Santos y señaló que se llegó a contemplar que Duque viajara a Miami para expresar respaldo.

El expresidente Juan Manuel Santos, quizá uno de los primeros en advertir que funcionarios del gobierno de Iván Duque supuestamente estuvieron en contacto con la campaña de reelección de Donald Trump para ofrecer su ayuda, amplió este lunes sus acusaciones y con nombre propio aseguró que el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, contactó a un contratista del Pentágono para ayudar al presidente saliente de Estados Unidos, quien perdió ante el mandatario electo, Joe Biden.

Según dijo Santos a la emisora W Radio, el embajador se comunicó con el contratista para preguntar como podían ayudar a Trump e incluso, se ventiló la posibilidad de que el propio Duque viajara al país. Es tal el ambiente negativo ante estos hechos, que Santos sostuvo que se requiere cambiar a Francisco Santos de su rol como diplomático en Estados Unidos.

“Hay un estratega, un contratista del Pentágono, que ha ayudado mucho a Colombia en los pasados gobiernos. El embajador lo llamó y le preguntó cómo podía ayudar a Trump. Se planteó incluso la posibilidad de que el presidente Iván Duque viajara a los Estados Unidos (...) eso finalmente no sucedió. Esa persona le dijo al embajador que estaba cometiendo un gran error, que incluso podría ser ilegal”, declaró el expresidente.

En septiembre pasado, Juan Manuel Santos dijo haber sido contactado desde Washington, por personas que alertaban sobre “voceros del gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Donald Trump a ver cómo pueden ayudar”. Según manifestó en su momento, se trataba de supuestas intenciones de respaldo de ilegales que genera más tensión entre la administración Duque y los demócratas.

“Me llamaron del partido demócrata a preguntarme qué más sabía. Les dije lo mismo que ha he dicho (…) Con el presidente Biden y Estados Unidos lo que tenemos que hacer los colombianos de todas las vertientes políticas es restablecer y fortalecer el espíritu bipartidista”, agregó.

El exmandatario manifestó que, tras la elección de Biden, lo que se viene serán cambios de énfasis en la política frente al medio ambiente, derechos de los trabajadores y defensa de los derechos humanos.

Santos sostuvo que, si bien la supuesta injerencia de funcionarios del Ejecutivo no tendría implicaciones en las relaciones entre ambos gobiernos, sí puede afectar las relaciones con el Congreso estadounidense.

“No creo que nada de esto tenga trascendencia con Biden. Él no es vengativo pero sí puede haber consecuencias en el Congreso de los Estados Unidos, donde se tramitan temas muy importantes de cooperación”, precisó.

Ante los pronunciamientos de miembros del Centro Democrático (partido de gobierno) en apoyo a Trump durante la justa electoral estadounidense, el embajador Santos dijo hoy a El Tiempo que se trata de intervenciones por las que tendrán que responder ellos y argumentó que Duque ha sido bipartidista desde el inicio de su mandato.

“El presidente ha sido totalmente bipartidista desde el 7 de agosto hasta hoy. Y eso no ha cambiado. Ellos no han oído de nosotros absolutamente nada que no sea la importancia de hacer todo de una manera bipartidista y bicameral”, puntualizó.