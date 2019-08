Emilio Archila sobre oposición y su balance del Acuerdo de Paz : “Escribieron el reporte en Bogotá”

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, trató de reducir el impacto negativo de las conclusiones del informe que hizo la oposición, independientes y algunos congresistas de la U sobre el primer año de Iván Duque implementando el Acuerdo de Paz.

Lo que quiso dejar claro Archila, desde un primer momento, es que el informe se escribió desde lo que algunos llaman “bogocentrismo”: “Obviamente mientras que los representantes y senadores estaban escribiendo su reporte en Bogotá, nosotros estábamos en los territorios continuando con la implementación”, dijo el consejero a W Radio, agregando que, una prueba de ello, es que justo durante la llamada para la entrevista se encontraba en Puerto Asís, Putumayo.

Lea aquí el resumen del informe.

Sin desestimar lo escrito, rescató la importancia de que se hagan esos informes, pese a que no concuerde con las conclusiones. “Quiero celebrar que estemos llegando a este nivel de sofistificación en la discusion, es un gran avance (...) Lo que quiere decir es que ya logramos superar el mito de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y estamos entrando en lo que sí es importante para el país y es que se analice cómo estamos cumpliendo”, dijo Archila.

Fueron varias las críticas plasmadas en el informe, entre las cuales, una de ellas, es la falta de presencia del Estado en los territorios. A esto, el alto funcionario respondió que el Gobierno, por ejemplo, terminó los 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que faltaban, situación que es reflejo, según explica, de las visitas hechas a los 170 municipios más afectados por el conflicto armado para el diseño de estos programas. “Ahí se recogieron las necesidades de la comunidades, que son las necesidades acumuladas en 200 años de historia patria”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró: “Lo que percibo en los territorios contrasta con la percepción que están recibiendo nuestros congresistas en Bogotá”.

Lea también: La seguridad en el primer año de Duque: un panorama complejo

En segunda lugar, los congresistas también expusieron su preocupación sobre el presupuesto para la implementación, especialmente en lo consignado dentro del Plan Plurianual de Inversiones dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Escenario en el que, de nuevo, Archila les tiró la pelota a los congresistas: "Quienes tienen la capacidad de analizar el presupuesto son ellos, el Gobierno hizo la presentación de este”.

Y complementando este punto, precisó que desde el Ejecutivo han focalizado recursos a través de los impuestos por renta de personas naturales y jurídicas, con el objetivo de distribuir recursos para obras que le atañen a la implementación. Igual escenario explicó con el 7% de las regalías de petróleo y gas, “que estaban dispersas en cualquier cosa y ahora se tienen que utilizar específicamente en el cumplimiento de las obras PDET identificados por las comunidades”, dijo.

“De los mecanismos que le corresponden al orden nacional, en obras por impuestos, tenemos comprometidos por parte de empresas particulares casi $500.000 millones en temas como puentes, vías y escuelas”, enumeró más hechos que, como lo dijo, hacen palpable la implementación.

Contexto: Una implementación del Acuerdo de Paz a marchas forzadas

Así mismo, el informe presentado también hala las orejas en cuanto a que el Gobierno, a su juicio, hace ver algunas acciones como puntos implementados de los textos de La Habana, pero, dicen los congresistas, no lo es. “El el tema de la implementación hay muchos frentes, por ejemplo, estaba previsto en los Acuerdos que en el tema de combate a las drogas no solo está lo concerniente a las hectáreas de coca, sino, también, tener una política de prevención del consumo, que es la política más avanzada y revolucionaria que existe en el mundo. Eso es implementación. No es para estas zonas, sino todo el país”, explicó.