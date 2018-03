Grave agresión contra caravana de Gustavo Petro en Cúcuta

Redacción Política.

Durante su visita a Cúcuta, la camioneta en la que se movilizaba el candidato presidencial Gustavo Petro fue agredida. Según las primeras versiones, se dijo que esta había recibido cuatro disparos con arma de fuego, pero el exalcalde de Bogotá negó esta versión, aunque sí dijo que en la capital de Norte de Santander “organizaron un sabotaje violento contra la manifestación”.

En Twitter comenzaron a circular imágenes en las que se ve a Petro dentro del vehículo, señalando varios daños que tiene la ventana del mismo. Tan pronto se conocieron los hechos, comenzó a circular la versión de que se trataba de disparos. Seguidores suyos, como la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, María José Pizarro, reaccionaron pidiendo que se garantice la seguridad.

(Lea aquí: A Petro no lo dejan armar tarima en Cúcuta).

“Atención: en Cúcuta acaban de atentar contra la vida de nuestro candidato Gustavo Petro. Él y su equipo están bien. Al Estado exigimos garantías para la participación, a quienes tiran del gatillo les demostraremos con nuestra victoria que el amor vence al miedo”, escribió Pizarro en su cuenta en Twitter.

Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado en la llamada Lista de la Decencia, también transmitió en vivo el momento en el que la camioneta es agredida. Después del minuto nueve se puede ver en el video cómo este es atacada con distintos objetos. En un momento dado, en la ventana del lado en el que está sentado Petro se ve un golpe y se escucha a uno de los pasajeros asegurar que esas no son piedras sino disparos.

“El candidato presidencial y un disparo. Juan Manuel Santos no gobierna en Cúcuta, la Constitución no gobierna en Cúcuta. Esto es un atentado contra el candidato presidencial”, dice el mismo candidato en el video, mientras se escuchan sirenas de Policía y una detonación.

Posteriormente, el exalcalde de Bogotá, en su cuenta en Twitter, aseguró: “No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando: la cárcel y Ramiro Suarez exalcalde a quien denuncié como asesino y paramilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses”.

La campaña presidencial aseguró que "la seguridad de Gustavo Petro ofrecida por la Policía en su desplazamiento no fue confiable y eficaz, porque pudieron llegar proyectiles al carro y rompieron vidrios de la ventana izquierda trasera, detrás del conductor. 4 daños en vidrio, de la misma naturaleza con apariencia de disparo de fuego. Eso significa que el blindaje del carro del candidato no es seguro (...) Ni el carro que usa el candidato ni el esquema de seguridad pueden garantizar la vida de Gustavo Petro".

(También: Por trabas a actos proselitistas, Gobierno convocará a asamblea de alcaldes).

Adicionalmente, y también después de que se presentaran los hechos, Gustavo Bolívar dijo que no estaba seguro si en efecto se trataba de balas, como dijo en el video. "Creo que las pruebas están en el video. Hay cuatro impactos en la camioneta blindada y para eso se necesitan impactos de proyectil. No puedo decir si fueron balas, en ese momento lo dije, porque era lo que se veía. Pero ya la Policía está investigando; son impactos muy graves y están ahí. Una camioneta blindada no se rompe con un huevo ni con una piedra y tiene que ser un impacto de mucha velocidad y de mucha fuerza", aseguró.

Luego de que se conocieran los hechos, varias personalidades condenaron la violencia en campaña. Por ejemplo, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, dijo: "Rechazo los actos de violencia contra cualquier candidato y campaña política. Tenemos que terminar el odio y la polarización porque siempre terminan en violencia". Y Carlos Antonio Lozada, del partido de la Farc, afirmó "Condenamos los actos violentos contra el candidato presidencial Gustavo Petro. Insistimos en la realización de un Gran Pacto Político Nacional".

El ministro de Interior, Guillermo Rivera, aseguró que tanto Petro, como el director de la Policía, confirmaron que el vehículo no había recibido disparos. También informó que la "Policía está al frente de la situación".

Desde antes de que llegara a la capital de Norte de Santander, se supo que la visita de Petro no estaría exenta de dificultades. El jueves, Petro denunció que su esquema de seguridad había sido desmantelado "por la Policía por orden del alcalde" César Rojas. Horas más tarde, el candidato aseguró que "alcalde de Cúcuta violando la Constitución y la ley ordena desmantelar la tarima de mi manifestación mañana en el parque Santander". A pesar de eso, el candidato presidencial no canceló el evento.