La consulta anticorrupción no es para llenarnos los bolsillos: Claudia López

-Redacción Política

Millones de firmas y mensajes llegaron desde los más recónditos lugares del país y del mundo respaldando la consulta anticorrupción entre enero y julio del año pasado. En junio de este año, finalmente, logró hacer lo que ni la paz ha podido aún: unir al Senado en unanimidad para darle luz verde. Y el próximo 26 de agosto se enfrentará a su mayor reto, las urnas. Sobre ella han surgido todo tipo de reacciones y comentarios, a los que la senadora Claudia López, una de sus principales promotoras, respondió el lunes en una rueda de prensa con el motivo de su lanzamiento.

“Quien no quiera votar está en todo su derecho, el problema es la gente que miente, que dice que esto es para volver a Colombia como Venezuela o para enriquecernos porque nos van a dar 5.000 pesos por cada voto depositado, la gente que dice que estas normas ya existen y no son necesarias, cuando las propusimos cuatro años en el Congreso y cuatro años las hundieron. Todo eso es falso”, declaró López.

La excandidata vicepresidencial explicó que, para los mecanismos de participación ciudadana, no se contempla la reposición de votos, lo cual existe en las campañas políticas para las elecciones ordinarias. “Esto es a palo seco, con las uñas, no es para llenarnos los bolsillos como se está diciendo. Hay cero pesos de inversión pública y no recibimos un solo centavo público por recoger las firmas, no estamos recibiendo un solo centavo por promover la participación de la ciudadanía y no recibiremos un solo centavo por la reposición de votos”, aseguró.

(Escuche: Siete veces sí: hacia la consulta anticorrupción).

Por otro lado, invitó a la ciudadanía a empoderarse de dicha iniciativa. “Aquí no hay jefes, comités o voceros certificados. Todos podemos entrar a www.vencealcorrupto.com, descargar el tarjetón y hacer pedagogía”, señaló. En dicha página, desde la que también se recogieron gran parte de las firmas, los voluntarios encontrarán material para compartir con la ciudadanía y, como dijo la senadora, “combatir las fake news con los argumentos legales y políticos del porqué de cada uno de los mandatos”.

Humberto de la Calle, antiguo jefe negociador con la antigua guerrilla Farc y excandidato presidencial, acompañó a la Coalición Colombia en el pronunciamiento, después de un tiempo de silencio político, con una reflexión sobre la corrupción en la cotidianidad colombiana. “El problema de la corrupción es de funcionarios públicos, de políticos, pero también de empresarios, de la gente del común. Arranca de lo pequeño, con los que se cuelan en el Transmilenio, los que se vuelan un semáforo en rojo y los que no respetan las filas en los teatros”, expresó.

“Esta es la oportunidad para movilizarnos todos los colombianos y lograr, a través de una participación masiva, una especie de pacto social que implique un cambio de cultura frente a todas las formas de desviación en el cumplimiento de la ley”, concluyó De la Calle.

Lea también: "La real batalla apenas comienza y es en las urnas": Claudia López sobre consulta anticorrupción

En caso de que la consulta obtenga la participación necesaria, los siete mandatos anticorrupción serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Además, la reglamentación y la expedición de las leyes que se necesiten, por ejemplo, para reducir el salario de los congresistas o implementar la utilización de pliegos tipos en la contratación estatal, se deberán hacer realidad en máximo un año.

Sergio Fajardo, también exaspirante a la Casa de Nariño, reafirmó su compromiso con el mecanismo a través de una misiva. “El primer punto de encuentro en nuestra Coalición fue precisamente la lucha contra la corrupción (…) En las calles vimos de primera mano el malestar profundo de la ciudadanía que señala a la corrupción como un cáncer que atenta contra nuestro desarrollo y profundiza las desigualdades en nuestra sociedad. Los cuatro millones de firmas que avalaron la consulta son testimonio explícito de ello”, manifestó.