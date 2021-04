La súplica de Álvaro Uribe por la reforma tributaria

El expresidente, en una “súplica angustiosa”, pide que Gobierno y partidos acuerde un texto “simple, corto, no agresivo”.

La reforma tributaria ha tenido una fuerte oposición en el Congreso. En un episodio para muchos sin precedentes frente a una iniciativa de estas, casi la totalidad de los partidos con asiento en el Capitolio han manifestado sus desacuerdos con todos o con la mayoría de puntos que contempla dicha reforma. Incluso, en el mismo Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, hay serios reparos a una propuesta que busca establecer más impuestos a los colombianos en plena pandemia de COVID-19.

En medio de ese panorama adverso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó en su cuenta de Twitter una “súplica angustiosa”. “Que Gobierno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia”, escribió el también exsenador en esa red social.

Esta declaración se convierte en un grito desesperado de Uribe por salvar la reforma tributaria que, para muchos sectores políticos, es una propuesta fallida e inoportuna. De hecho, los conservadores han manifestado que, si bien en necesario mantener varios programas sociales, la carga de ese esfuerzo no puede caer sobre los hombros de la clase media.

Lo dicho por Uribe, además, no es una petición aislada, sino que se conecta con los reparos que expresó hace dos días, cuando lamentó que el Gobierno no hubiese escuchado las recomendaciones que se han hecho “de buena fe y con el ánimo de ayudar”.

Para el expresidente, a la reforma tributaria deben hacérsele modificaciones porque, así como está, le hace daño al Centro Democrático. “Estamos de acuerdo con la política social que propone el presidente Duque. Él acepta una política de ahorro. Estamos de acuerdo con el diagnóstico sobre las finanzas públicas, pero creemos que hay que hacer algo muy distinto a lo que propuso el Ministerio de Hacienda”, dijo Uribe a Blu Radio.

En otro trino, publicado este mismo miércoles, Uribe insistió: “Por favor, equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”.

Lo cierto es que la reforma tributaria de Duque, a medida que pasan los días, se queda más sola. El más reciente episodio fue protagonizado por el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien arremetió en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hasta el punto de declararlo como un personaje peor que la propia pandemia.

“Hay que cuidarse de Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia”, dijo Gaviria, tildándolo, a su vez, de “rey de la desigualdad” por el contenido de la propuesta que los liberales, como otros partidos, han denunciado de ser lesiva para las clases media y populares. Las palabras de Gaviria fueron dichas en una reunión con la bancada liberal, que terminó por adoptar la posición del expresidente y, en definitiva, no acompañará la propuesta tributaria.

Esa línea opositora también fue decidida por el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, una colectividad que, por su definición de independiente, había apoyado al Gobierno Nacional en el pasado. A las críticas también se han unido partido de gobierno, como el Conservador o los cristianos de Colombia Justa-Libres.

Las posiciones de los partidos políticos, por supuesto, podrían entenderse como una reacción natural en pleno año preelectoral, sin embargo, sean cuales sean las razones, la reforma tributaria de Duque se queda sin fuerza. A pesar de esa oposición, el Gobierno Nacional también se ha mantenido firme en su postura de no retirarla.