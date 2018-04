A los gritos entre Uribe y Galán terminó debate sobre riesgo de corrupción en los POT

La plenaria del Senado, que se le salió de control a su presidente Efraín Cepeda, terminó este miércoles en una jornada de gritos cruzados entre los senadores Álvaro Uribe Vélez y Carlos Fernando Galán, luego de que este último mencionara, durante su intervención, a los hijos del expresidente por supuestas irregularidades sobre un predio en la zona franca del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Según Galán, quien invitó al debate sobre el volteo de tierras y corrupción en los POT (Planes de Ordenamiento Territorial), Tomás y Jerónimo Uribe habrían adquirido un predio rural por una cifra "colosalmente menor" por concepto de plusvalía, que luego aumentó cuando el predio pasó a ser de uso industrial. “La plusvalía del predio era de 136 mil millones de pesos, por lo tanto lo que ha debido pagar ese predio no era 56 millones de pesos, sino de 40.806 millones de pesos”, señaló Galán.

Uribe salió en defensa de sus hijos y, dirigiéndose a Galán, dijo: “a usted le parece muy barato, pero hay dos fallos judiciales que dicen que eso se tazó correctamente y que los hijos míos procedieron de acuerdo con la ley”.

Las intervenciones se extendieron por algunas horas y el recinto terminó convertido, de forma vergonzosa, en un escenario en el que el expresidente increpaba, levantando las manos y evidentemente furioso, al senador de Cambio Radical, quien guardaba documentos en su morral y se disponía a abandonar el lugar. Incluso, se le vio al propio presidente del Senado haciendo las veces de "árbitro" en medio de la discusión para evitar un desenlace peor.

Uribe, a los gritos y ya por fuera de los micrófonos, intervenía para intentar controvertir los argumentos de un Galán cuya voz se perdía entre los gritos y el bullicio de la bancada del Centro Democrático y los asesores que aún permanecían en el recinto. "Dos sentencias de los jueves. Inclusive, quienes propusieron la acción popular, cuando el juez falló, no apelaron. Encontraron tan contundente el fallo que no lo apelaron. Y el fallo dice que mis hijos no afectaron ni la ley ni la moral pública", gritaba Uribe.

"Usted vino a comparar un terreno en bruto con el avalúo de un parque desarrollado, como el parque industrial que mencionaron allá. Vino a comparar el auge del valor de propiedad raíz en Colombia después del año 2008 con lo que era en el año 2000", continuó el expresidente. Al fondo, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, amplificaba sus gritos con las manos.

Más temprano también había intervenido el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. "Se ha mencionado el negocio de la zona franca en Mosquera de los jóvenes Tomás y Jerónimo Uribe. Ese debate lo hice yo aquí. No retiro ni una sola palabra de lo dicho y lo que hubo ahí fue un enriquecimiento inaceptable, utilizando el poder del Estado, de la Alcaldía de Mosquera, para que ese enriquecimiento pudiera darse. Legal o no legal, la Fiscalía lo podrá establecer. No creo que ese sea el tipo de conductas ejemplares que deban establecerse", dijo Robledo.

Ante lo ocurrido, el senador Armando Benedetti señaló en su cuenta de Twitter, junto a un video de lo sucedito: "Queda muy mal el presidente Efraín Cepeda que deja que la plenaria se le salga de las manos por no tener los pantalnes para hacer cumplir el reglamento".

Por su parte, el senador del Centro Democrático expuso en la red social: "Como padre no acepto que venga a deshonrar a mis hijos en contra de sentencias que han reivindicado su moral y ajuste a la ley".