La senadora Aída Avella fue quien representó a la oposición para hacerle réplica al presidente Iván Duque en la instalación del Congreso. Según una constancia de Avella, el primer mandatario no estuvo presente en el discurso de la oposición. Una foto de la ministra del Interior en Twitter, mostró a Duque escuchando la réplica.

Con voz crítica, la senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, salió a defender las premisas de la oposición con relación al discurso del Gobierno en voz del presidente Iván Duque, quien, según la congresista, no estuvo presente en la plataforma Zoom para escuchar la réplica de la oposición. La ministra del Interior, Alicia Arango, compartió al tiempo de la constancia una foto del primer mandatario escuchando a Avella.

La senadora comenzó su intervención con un saludo a todas las personas afectadas por el coronavirus y a las familias de las víctimas mortales del virus. Haciendo esa pausa, Avella continuó hablando en nombre de las mujeres, las comunidades campesinas, indígenas, las personas diversas sexualmente, los líderes sociales, ambientales, los firmantes de la paz, las víctimas, los vulnerables y los estudiantes. Y, así como la diversidad de personas que la oposición plasmó en su discurso, tampoco dejó por fuera de la mesa a ningún tema que eleva una constante preocupación por el futuro del país, llamando al presidente Iván Duque a liderar un gran pacto nacional para salir de la crisis que ha agudizado la pandemia del coronavirus en Colombia.

En primer lugar, desde la oposición reiteraron la decisión de la Corte Constitucional referente a la autonomía que tiene el Congreso con relación al Gobierno, que expidió un decreto ley con el que supuestamente se trató de zanjar la discusión de si era legal o no que las ramas del poder público continuaran sus funciones de forma remota. El artículo 12, que dictaba esa medida, del decreto 491 del 28 de marzo fue declara inexequible.

“La oposición y miembros de otros partidos reclamaron de inmediato el funcionamiento regular del Congreso, que solo se logró a mediados del mes de abril. El Congreso se limitó a ser casi una plataforma virtual, con lo que se le impidió dar debates profundos; no se cumplió si quiera con los procedimientos que determina la Constitución para someter a consideración las motivaciones de la medida de Emergencia. Perdimos tiempo valioso para discutir, analizar y también ayudar. Es inexplicable que el pueblo salga a trabajar y nosotros sigamos en virtualidad”, dijo Avella.

Precisamente por esas críticas, varios miembros de la oposición llegaron este lunes al Capitolio para sesionar desde el recinto de control político por excelencia. Siguiendo con las críticas entre las relaciones del Gobierno y el Congreso, Avella señaló que “para los partidos que apoyan al Gobierno todo está bien. La mermelada se repartió gota a gota con nombramientos en viceministerios, embajadas y consulados. Hasta familiares de jefes paramilitares tienen cuota en el Ministerio del Interior, para el cargo de atender a las víctimas”.

Y con el mismo tono, cuestionó también el trabajo de sus colegas: “Como es práctica habitual, las sesiones inician en horas de la tarde y hasta altas horas de la noche. Algunas veces se aprueban a las volandas y por fatiga leyes y hasta reformas de la Constitución”.

Sobre la situación que la pandemia ha agudizado, la senadora apuntó que “la represión social es la característica de esta cuarentena. La respuesta policial a los reclamos por derechos se ha convertido en un proceder cotidiano del Gobierno Nacional. La emergencia ha sido dirigida a recortar la democracia, a militarizar regiones, a llevar soldados a zonas rurales donde el Esmad arremete contra los campesinos, los indígenas y afros”.

En esa misma línea, recordó los diversos hechos que se han registrado durante los días de cuarentena como los excesos de la Fuerza Pública a ciertos ciudadanos que por necesidad de trabajar violaron las medidas de aislamiento preventivo, así como la presencia del Esmad y militarización de algunos barrios de ciudades como Bogotá y Medellín. “En cambio de invertir en millones de mascarillas y desinfectantes para entregar a quienes los necesiten para prevenir el contagio. Los excluidos son los que están llevando a cuestas la crisis”.

Continuando con la situación difícil que vive el país, reiteró en las cifras preocupantes que reveló recientemente el DANE respecto al desempleo, así como los desalojos que se presentaron. “Los problemas de miseria, pobreza y desigualdad son estructurales en nuestra sociedad, salieron a flote en toda su dimensión en tiempos de pandemia”.

En resumen, la oposición en palabras de Avella calificó de “desastrosas” las decisiones económicas del Gobierno para paliar la economía del país. “Se han tomado medidas en función del mercado y en contra de la vida, como el día sin IVA que, en su primera jornada, contribuyó a la expansión del contagio”.

Avella aprovechó para insistir en la necesidad de que el Gobierno implemente una renta básica para nueve millones de hogares, que se traduce a 32 millones de personas en situación de pobreza. Entre otras propuestas para mitigar el deterioro en la economía, le pidió al presidente gravar los altos patrimonios y advirtieron que “no aceptaremos una reforma tributaria como ya se advierte regresiva para el pueblo trabajador, pobres y clases medias” y que como bancada de oposición radicarán un proyecto para que el Legislativo pueda redireccionar el gasto público que, a juicio de los movimientos alternativos, está en los bancos privados.

En el discurso también quedó plasmada la preocupación de la oposición por cuenta de la falta de claridad, según asegura Avella, en los dineros invertidos para enfrentar la pandemia. “La transparencia en los gastos deja muchos interrogantes porque hay algunas cifras que no corresponde. Billones se invierten en préstamos a través de la banca, que es la gran beneficiada. Un estudio de la Universidad de la Javeriana concluye que, para la atención de la pandemia, los recursos son de $6.11 billones y hay una diferencia de $19.4 con los recursos que fueron enviados al FOME. ¿Por qué los colombianos no tenemos el derecho a conocer en qué se gastan nuestros impuestos?”.

Sigue Avella sobre las promesas del Gobierno, especialmente en el sector salud: “además de los recursos anunciados para atender la pandemia, el Gobierno solo han girado $489.000 millones, y aún siguen adeudando a los trabajadores de la salud sus salarios atrasados que llegan incluso a ser de 10 meses”. Y continuando en la situación del sistema sanitario, la senadora no desaprovechó para criticar la Ley 100, calificándola de ser la responsable de convertir la salud en un negocio.

Aludiendo a otros asuntos, la parlamentaria expuso la preocupante situación de la violencia intrafamiliar que se disparó desde que se decretó la cuarentena estricta. Así mismo, puso en la discusión la realidad que vive la comunidad LGBTI, los homicidios que se han registrado por discriminación a causa de los prejuicios contra la diversidad sexual. “Le solicitamos se invite oficialmente a la relatora especial sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU para que nos visite y nos ayude a analizar lo que pasa en Colombia”.

Sumando a las situaciones de violencias sexuales, la senadora extendió el llamado de la oposición contra las violaciones protagonizadas por miembros de la Fuerza Pública a comunidades indígenas, especialmente hechos ocurridos en detrimento a los derechos de las niñas y mujeres de las comunidades. “No se trata de manzanas podridas porque si en cada departamento hay unas cuantas, usted sabe que, en este símil, todos se pueden contaminar”, acotó Avella.

“Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país. Proponemos se conforme un grupo paritario de militares y civiles que revisen los currículos de formación que se imparte en nuestros cuarteles, dando un informe a todo el país sobre sus conclusiones”, apuntó la parlamentaria.

Por otro lado, la senadora le insistió al presidente que desde el Gobierno atienda el fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca que obliga al Ejecutivo explicar las razones de la presencia de una brigada especial del Ejército de Estados Unidos en el país.

Igualmente, Avella dejó como constancia la realidad de los territorios, haciendo hincapié en las dos masacres registradas en la pasada semana. “Paren los ataques sistemáticos contra la paz. Defendamos a la institucionalidad de la paz, en cabeza de la JEP como instancia de verdad para superar el conflicto armado. Reprochamos los ataques a la Comisión de la Verdad, tampoco permitiremos que maltraten la memoria los negacionistas del conflicto. Sin verdad y memoria no hay democracia”.

A la defensa de la paz y la vida, la senadora también le dijo no al fracking y a los deseos “extrativistas que lesiona no solo a la naturaleza, sino también a las tradiciones de nuestros pueblos indígenas, afros, raizales y campesinos”. De igual forma, hizo un llamado para que el Gobierno trabaje de manera acelerada en el punto uno de los textos de La Habana sobre la situación de tierras en el país. “La debilidad institucional y la excesiva centralización de las entidades no permite atender las solicitudes y necesidades que millones de campesinos tienen a lo largo y ancho del territorio nacional”.

La senadora hizo un llamado al presidente para que se reanuden los diálogos con el Eln. “El papa Francisco y las Naciones Unidas llaman al mundo a un alto al fuego, el Eln lo propuso, es hora de escuchar la respuesta del Gobierno”.

También la parlamentaria tuvo oportunidad para rechazar las intenciones del Gobierno de vender Cenit y acciones de Ecopetrol a través del decreto 811 de junio de este año, con el que flexibiliza el régimen de democratización de propiedad accionaria estatal.

Por último, desde la oposición se le pidió al primer mandatario retomar el diálogo con el Comité del Paro y concertar las peticiones que se recogieron de los distintos sectores que se movilizaron a finales de 2019. Respecto a esto, volvieron a insistir en un pacto nacional liderado por Duque para que el país salga de la crisis.

Y como era de esperarse, la oposición dejó de presente su desacuerdo con la candidatura de Arturo Char a la Presidencia del Senado: “A nombre de acuerdos políticos no le pueden imponer al Congreso un presidente cuestionado, indiciado y mal parlamentario. Por eso hemos propuesto a Iván Marulanda para que sea presidente del Congreso, un hombre honesto, diáfano y que puede devolverle la dignidad al Congreso”.

