¿Podría la Cámara no votar o hacerlo en blanco en la elección del nuevo defensor del Pueblo?

En algunos sectores hay inconformidad por los nombres que se escuchan para integrar la terna que debe conformar el presidente Duque. Exigen que los postulados tengan amplios conocimientos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

¿Podría la mayoría de la Cámara de Representantes votar en blanco o no votar en la elección del defensor del Pueblo? Es la pregunta que queda en el ambiente a raíz de los rumores que se vienen escuchando en los mentideros políticos con respecto a los nombres que suenan para integrar la terna que el presidente Iván Duque deberá presentar ante la corporación, para que de ella se escoja el nuevo defensor. El meollo del asunto es la inconformidad por el juego burocrático en el que, muchos creen, ha caído este proceso, supuestamente sin tener en cuenta los que deben ser requisitos fundamentales para ocupar tal dignidad.

Indagando sobre lo que piensan algunos legisladores, casi todos prefieren no pronunciarse y aseguran que prefieren esperar a que llegué la terna para analizarla. Otros, pidiendo mantener en reserva sus nombres, dicen que lo más importante es que quienes sean postulados “tengan estudios en Derechos Humanos y un historial en defensa de los menos favorecidos, de las minorías étnicas, y que tengan la convicción que su labor debe ser en defensa de los millones de compatriotas que no tienen quien los defienda”. Si no es así, y ahí es donde está el quid del asunto, algunos sectores advierten que podrían contemplar la opción de no votar o votar en blanco, con el fin de que la terna sea devuelta a la Casa de Nariño. “Son varias las bancadas que han afirmado esta decisión”, dice un representante de la oposición.

El presidente de la Cámara de Representantes, German Blanco, quien será el encargado de presidir la sesión virtual el día de la elección del nuevo defensor del Pueblo, la cual debe darse antes del 21 de agosto, señaló que solo esperan que la terna esté conformada por “personas que tengan competencias para la dirección de uno de los organismos más importantes del Estado y que se comprometan en la búsqueda de la estabilización y la garantía de todos los Derechos Humanos de los ciudadanos en el país. La facultad la tiene el presidente y entendemos que se está haciendo un estudio minucioso”, indicó.

Y consultado sobre el rumor de que sectores estarían promoviendo no votar o hacerlo en blanco, respondió: “Esperemos, eso son disyuntivas que en el campo del Derecho y del órgano legislativo pueden suceder, pero hoy no hay certeza. Nos toca esperar la terna y entrar a estudiarla”. En esa misma línea está la representante Astrid Sánchez Montes de Oca, vicepresidenta de la Cámara, quien aseguró que siguen atentos a conocer los nombres de los postulados para “iniciar el estudio de las hojas de vida, pues el elegido debe ser un profesional idóneo, que conozca este país, que conozca las regiones y, lo más importante, que tenga todo el respeto por los Derechos Humanos, que trabaje por todos los sectores sin distinción de clases”.

En medio de ese tire y afloje, se escuchó la voz del exsenador vallecaucano José Renan Trujillo García, quien advirtió que el actual defensor, Carlos Alfonso Negret, deja un punto muy alto. “Un defensor del Pueblo, como su nombre lo indica, es para defender al ciudadano de a pie, a la persona que necesitan de la protección del Estado, está para hacer respetar sus derechos, que conozca toda la normatividad y la función específica. Lo que no puedo comprender es lo que se está afirmando en algunos medios, donde hablan de unas ternas de gente que no ha tenido el conocimiento y la experticia en temas tan importantes, como Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó.

Para Trujillo García, la posibilidad de que la mayoría de la Cámara vote en blanco o no vote, porque los candidatos no llenen las expectativas de los legisladores, “sentaría un precedente muy importante. Y si algunos representantes o la mayoría están pensando en eso como protesta, sería absolutamente comprensible, y la terna tendría que devolverse al presidente para que conforme una nueva, sin los integrantes que inicialmente estaban en ella”.

De hecho, el excongresista cree que el mecanismo de escogencia de magistrados de la Corte constitucional, del Procurador General y del defensor del Pueblo debería estar apartado de las minucias de la política. “Las funciones electorales para con el Congreso de la República no deberían existir, todo esto debe ser objeto de una reforma política. Lo claro es que el presidente Duque no puede improvisar en la conformación de esta terna, pues se entregaría un muy mal mensaje al país, si no se tiene en cuenta que debe ser una persona idónea en todo lo que tiene que ver con los Derechos Humanos y el conocimiento del Derecho Internacional Humanitario”, concluyó.