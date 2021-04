Proponen paro legislativo hasta que el Gobierno retire reforma tributaria

El senador Armando Benedetti insistió en que el Congreso está desconectado de la realidad nacional. Su proposición será discutida el 4 de mayo y busca que el Senado cese sesiones en solidaridad con los ciudadanos inconformes.

El senador Armando Benedetti propone un paro legislativo hasta que el Gobierno retire la reforma tributaria. “Hoy hay mucha gente en la calle. La gente salió a pesar del COVID-19, a pesar del fallo (del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), salió porque está brava, con hambre, sin trabajo y con miedo al futuro”, argumentó el congresista frente a sus compañeros de la Comisión Primera del Senado.

Para él, esa razón es más que suficiente para que el Congreso se pellizque sobre su desconexión con la realidad nacional: “Estamos cometiendo el error de los últimos 210 años: estamos desconectados. El Congreso no representa a nadie, ni usted ni yo [representamos nada]. Hoy el poder lo tiene el ejecutivo, las redes, los jueces”, agregó.

Por eso, a propósito de la protesta social en contra de la reforma tributaria, y el malestar social que ha venido creciendo por la falta de empleo y de condiciones para sobrevivir en medio de la pandemia, el parlamentario propuso que la Comisión Primera suspendiera sesión, en solidaridad con el paro nacional, y que el Senado entre también a paro hasta que el Gobierno retire el proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda.

“Presenté proposición de que el Congreso no sesione hasta que esa retire la reforma tributaria. Es que se están muriendo casi 450 personas diarias. Eso no se manejó bien. Hay mucho colombiano que cree que el futuro que viene no es el mejor. quisiera que [el legislativo] se conectara con esas personas”, declaró.

En la proposición para no sesionar durante el 28 de abril fue acogida y aprobada con una votación de 10 apoyos y 6 votos negativos. Mientras, la propuesta para entrar en alguna especie de paro legislativo, por parte del Senado, será discutida en la Comisión Primera el próximo 4 de mayo, a pesar de que el presidente Iván Duque reiterara este jueves que el Gobierno no va a retirar la reforma.

“La gente está rebotada desde octubre de 2019. La reforma hoy vale cero, el que hable hoy de la reforma es un imbécil, de verdad. Como es que el Congreso se queda quieto y el viceministro Fernando Londoño sale a decir estupideces en la mañana. Hay que pensar en los muertos que van a venir. Le pediría a presidente de la Comisión (Miguel Ángel Pinto) que ponga a consideración del paro y llamar atención del gobierno nacional: que no se dedique a defender la reforma, sino la vida”, puntualizó.